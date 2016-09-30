به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله امینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان نطنز، با اشاره به اینکه مشکلات کشور با دادن آمار غلط حل نمی شود، اظهار داشت: برخی عادت کرده اند مشکلات موجود در کشور را گردن دولت قبل بیندازند. اینها نمی دانند که مردم جامعه اسلامی ما بیدار و آگاه هستند و خائن و خادم را از یکدیگر تشخیص می دهند.

وی در خصوص دیدار محمود احمدی نژاد با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: حضرت آیت الله خامنه ای در جواب احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات آنچه را که مصلحت می دیدند بیان کردند که فرمایش حضرت آقا در این موضوع تدبیری خردمندانه بود تا از وقوع جریان دو قطبی در کشور جلوگیری شود. چراکه شکل گیری جریان دو قطبی به ضرر نظام اسلامی است و فرصت توطئه آمریکا و اسرائیل و آمریکا دوستان داخل کشور را ایجاد می کند.

خطیب جمعه نطنز ضمن تذکر به وزارت ورزش و جوانان در خصوص برگزاری مسابقه فوتبال تیم ملی در شب عاشورا تاکید کرد: وزیر ورزش باید اعتراض جمهوری اسلامی را نسبت به برگزاری مسابقه در شب عاشورا به مراجع مربوط اعلام کند.

وی همچنین در مورد تولید محصولات تراریخته و اصرار به تولید آن، به دولت متذکر شد: چرا باید در کشور محصولاتی تولید شود که مصرف آنها سرطان زاست. محصولاتی که در بعضی کشور ها از جمله اسرائیل تولید آن ممنوع است اما در ایران تولید می شود.

امینی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری و شبیه خوانی در ایام محرم در شهرستان افزود: هیچ مسئولی با شبیه خوانی مخالف نیست، اما مجالس باید به گونه ای برگزار شود که ضمن حفظ حیا و عفت، زمینه ساز منکرات نباشد.

وی در پایان از مردم و دست اندرکاران هیئات مذهبی خواست مراقب باشند نسخه های شبیه خوانی آمیخته به دروغ نباشد و از اجرای صحنه هایی که دروغ و برگرفته از خرافات است پرهیز کنند.