به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلگی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه نهاوند با بیان اینکه پیشرفت و تعالی یک جامعه درگرو آموزش جامعه و نسل جوان آن است، گفت: وزارت آموزش‌وپرورش سند تحولی دارد که باید بر اساس آن قدم برداشت.

وی با اشاره به ضرورت تقویت اعتقادات و بیان احکام اسلامی، تعلیم تربیت همه‌جانبه را نقشه راه آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: آموزش‌وپرورش در همه زمینه‌ها ورود پیداکرده و همکاران آموزش‌وپرورش بر همین اساس اقدام می‌کنند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش نهاوند بابیان اینکه هدف آموزش‌وپرورش تربیت انسان حقیقت‌جو و عامل به وظایف و صلح‌جو است، گفت: صلح‌جویی به همراه ظلم‌ستیزی است و به معنای صلح‌جویی در هر شرایطی نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر کشور ما دارای افرادی قانون‌مدار باشد مشکلی نخواهیم داشت، گفت: آرزوی دیرینه جامعه ما نظم‌پذیری و قانون مداری است که در کلاس‌های درس نهادینه می‌شود.

سلگی بابیان اینکه معلمی تنها به معنای همکاری در مجموعه آموزش‌وپرورش نیست، گفت: معلم برای تعالی بشر قدم برمی‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه ادارات شهرستان در حوزه تعلیم و تربیت نقش بسزایی دارند، گفت: مردم و خانواده‌های دانش آموزان نیز در این خصوص باید بیش‌ازپیش وارد عمل شوند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش عنوان کرد: زمانی وظایف دانش آموزان می‌تواند عملی شود که خانواده آن‌ها با معلمین و مسئولین مدرسه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی گفت: آنچه ارتباط والدین و مدرسه را خدشه‌دار کرده فرض بر کمک به مدارس است هرچند اگر هزینه‌ای برای فرزندان داشته باشیم این نیز به نوعی سرمایه گذاری است.

سلگی در ادامه اظهار کرد: در سال جاری تعداد دانش آموزان در حال تحصیل در نهاوند ۲۵ هزار و ۴۴ نفر است که ۹ درصد جمعیت را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه ۱۳ هزار و ۳۴۴ دانش‌آموز مشغول تحصیل در دوره ابتدایی هستند، گفت: ۵ هزار و ۷۸۴ دانش‌آموز در دوره اول متوسطه از کلاس ۷ تا ۹ و ۳ هزار و ۸۰۶ دانش‌آموز در دوره متوسطه دوم از پایه ۱۰ به بالا مشغول تحصیل هستند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش نهاوند با اشاره به فعالیت یک هزار و ۸۵۳ معلم مشغول به تعلیم و تربیت گفت: شهرستان نهاوند دارای ۲۳۵ مدرسه است.