شکست پرسپولیس برابر قشقایی شیراز در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ امروز جمعه با دیدار تیم های قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. محمد جواد زارعی(۸) برای تیم قشقایی گل زد.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه شیراز و در حضور پرتعداد هواداران دو تیم برگزار شد، تیم قشقایی خیلی زود به گل رسید و در چندین موقعیت دیگر هم می توانست دروازه سرخپوشان تهرانی را باز کند. این تیم که مهدی شیری بازیکن پیشین پرسپولیس را به عنوان کاپیتان در ترکیبش داشت نمایش خوبی را در نیمه اول ارائه کرد و به هیچ عنوان در اندازه یک تیم دسته دومی نبود.

برانکو هم در شرایطی تیمش را به میدان فرستاد که شش بازیکن ملی پوش خود را در اختیار نداشت و ناچار شد به برخی جوانانش بازی بدهد.