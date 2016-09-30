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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

رقابت های فوتبال جام حذفی؛

شکست پرسپولیس برابر قشقایی شیراز در نیمه اول

شکست پرسپولیس برابر قشقایی شیراز در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران با برتری تیم شیرازی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک سی و دوم رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ امروز جمعه با دیدار تیم های قشقایی شیراز و پرسپولیس تهران پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید. محمد جواد زارعی(۸) برای تیم قشقایی گل زد.

در این دیدار که در ورزشگاه حافظیه شیراز و در حضور پرتعداد هواداران دو تیم برگزار شد، تیم قشقایی خیلی زود به گل رسید و در چندین موقعیت دیگر هم می توانست دروازه سرخپوشان تهرانی را باز کند. این تیم که مهدی شیری بازیکن پیشین پرسپولیس را به عنوان کاپیتان در ترکیبش داشت نمایش خوبی را در نیمه اول ارائه کرد و به هیچ عنوان در اندازه یک تیم دسته دومی نبود.

برانکو هم در شرایطی تیمش را به میدان فرستاد که شش بازیکن ملی پوش خود را در اختیار نداشت و ناچار شد به برخی جوانانش بازی بدهد.

کد مطلب 3783216
رضا خسروي

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