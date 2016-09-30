نیروی انتظامی از ظرفیت‌ خود برای مقابله با مجرمان استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، با بیان اینکه نظم و امنیت زیرساخت توسعه همه جانبه است و نیروی انتظامی باید در برخورد با مجرمان و کسانی که امنیت جان و مال مردم را به خطر می اندازد بشدت برخورد کند، اظهار کرد: پلیس دوست و از بطن مردم است و با برخورد محترمانه احساس امنیت و آرامش را به جامعه هدیه دهد.

وی با بیان اینکه نیروی مردمی انتظامی حافظ جان و مال و آبروی مردم است، افزود: خدمات نیروی انتظامی در این شهرستان قابل ستایش است.

امام جمعه شادگان ادامه داد: حمایت سایر دستگاه ها از نیروی انتظامی موجب اقتدار این نیرو در خدمت رسانی به مردم می شود.

وی در ادامه خطبه های خود با اشاره به در پیش بودن ایام محرم عنوان کرد: ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه پیروزی حق بر باطل و ماه پیروزی مسلمانان بر کافران است.

حجت الاسلام شرفی افزود: مردم متولی اصلی برگزاری مراسم عزداری ها در سطح شهرستان هستند که در این راستا تلاش کنیم رنگ و بوی مردمی آن حفظ شوند و باید با تبیین فرهنگ حسینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در راه اعتلای ارزش های اسلامی گام برداریم.

امام جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های خود با گرامیداشت آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: حضرت امام حسین(ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر هستند و تمام اهل بیت(ع) در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند و این امر یکی از خصوصیات حکومت اسلامی است.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به ۹ مهرماه روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: با دیدن تصاویری که از کودکان و نوجوانان مظلوم فلسطینی که به خاک و خون کشیده شده اند، دل هر انسان آزاده و مسلمانی به درد می آید و عواطف انسانی تحریک می شود و بدون شک با دیدن این صحنه ها انسان یاد حادثه کربلا و عاشورا می افتد که چگونه طفل شیرخوار امام حسین(ع) بردستان مبارک مظلوم کربلا به شهادت رسید.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: این عواطف انسانی و از سوی دیگر نوع حملات رژیم غاصب اسرائیل طوری شده که حتی از سراسر دنیا و کشورهای غربی برای کمک به مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین به خصوص کودکان و نوجوانان کشتی های صلح را به سوی این کشور به حرکت در آورده اند.

امام جمعه شادگان در بخش پایانی خطبه های خود، با اشاره به ۱۳ مهرماه روز هجرت امام خمینی(ره) از عراق به پاریس گفت: بدون شک تلاشها و سختی هایی که امام عزیز برای پیروزی انقلاب اسلامی کشیدند هیچ وقت نباید فراموش شود.