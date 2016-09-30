مهمترین معروف حفظ نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در خطبه های امروز نمازجمعه ابرکوه با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هفته اول محرم به اعتبار اهداف متعالی امام حسین (ع) که برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند، هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر برای عموم مردم تکلیفی شرعی است که آثاری استحکام بخش در راستای حفظ احکام اسلام و سلامت معنوی جامعه دارد و در صورتی واجب می شود که علم به معروف و منکر داشته باشیم وگرنه اگر ندانیم کاری منکر است یا نه، واجب نمی شود.

حسینی عنوان کرد: دومین مسئله این است که تذکر ما احتمال تأثیر داشته باشد ولی اگر کسی خلافی کرد و خودش پشیمان شد بر ما تکلیفی نیست و مورد دیگر اینکه مفسده ای بر امر یا نهی ما مترتب نباشد؛ یعنی اگر به خاطر آن انسان دچار ضرر مالی یا جانی یا آبرو می شود، تکلیف آور نیست.

حسینی ادامه داد: در شرایط فعلی زمانی، مهمترین معروف، حفظ جمهوری اسلامی و بدترین منکر، آسیب رسانی به نظام اسلام است و مقام معظم رهبری بزرگترین معروف را حفظ نظام و عزت و آبروی ملت ایران و بزرگترین منکر را کمک به دشمنان اسلام و انقلاب و تضعیف نظام اساسی بیان می کنند.

خطیب جمعه ابرکوه گفت: به صورت قطع و یقین استکبارستیزی، مبارزه با ظلم و فساد و حمایت از مظلومین عالم به خصوص فلسطینی ها و مردم بی دفاع یمن، بحرین، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی که قربانی جنگ های نیابتی اسرائیل توسط تروریستهای مسلمان نما هستند از مظاهر معروف است.

امام جمعه ابرکوه با اشاره به اعلام مرگ شیمون پرز اظهار داشت: مژده ای که هفته قبل داده شد، مرگ شیمون پرز قصاب صبرا و شتیلا و این عنصر پلید و ژنرال قسی‌القلب بود که خاطرات جانگاه قتل عام ۲۰ هزار لبنانی غیر نظامی و جنایات هولناک حمله به اردوگاه قانا و ده‌ها جنایت سنگدلانه دیگر وی از ذهن تاریخ محو نخواهد شد.

وی افزود: این جانی در حالی مرد و به جهنم رفت که حتی یک فرد باوجدان در عرصه بین الملل پیدا نشد که از او بپرسد این جنایت را چرا انجام داده و بی گناهان را به جرمی کشته است؟