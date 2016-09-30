به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حاجی ‌زاده ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور مردم ولایی و نمازگزار تبریز در مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد، ابراز داشت: ماه محرم شروع می شود و باید در سوگواری ها و عزادارای های این ماه هدف امام حسین و آشنایی با اهداف و اعتقادات ایشان باشد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ شئونات در عزاداری‌ها اظهار داشت: امام حسین برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و خانواده خود را در راه اسلام فدا کرد، در آن زمان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراموش شده بود و دین فقط در زبان ها بود ولی امام حسین با قیام علیه دشمنان اسلام امر به معروف و نهی از منکر را احیا کرد.

امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر بالاترین فریضه الهی است، ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به درستی و کامل در هر جامعه ای اعمال شود، تمامی فرائض دیگر نیز احیا می شود.

ضرورت توجه به مکتب امام حسین(ع)

حجت الاسلام حاجی زاده سپس در خصوص اهداف امام حسین از قیام عاشورا گفت: نهضت امام حسین(ع) برای کسب مقام و ریاست و مال دنیا نبود بلکه ایشان به دنبال تداوم راه جد خود و اصلاح جامعه بودند.

وی با اشاره به اینکه امام حسین می خواستند قسمت‌های اصلی و فراموش شده دین اسلام را احیا کنند، افزود: ایشان در راه خدا و دین اسلام جان خود و خانواده خود را فدا کرد.

امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه باید ما نیز ادامه دهنده این راه باشیم و در جامعه فرائض فراموش شده را احیا کنیم، ابراز داشت: باید بیشتر از واقعه کربلا به اهمیت مکتب امام حسین(ع) توجه کنیم.

دشمنان اسلام از شیعیان می ترسند

وی سپس با تاکید بر اینکه دشمنان اسلام از شیعیان می ترسند، گفت: کشتار شیعیان و خونریزی‌ های وهابیت و آل‌ سعود به دلیل ترس از شیعیان است.

حجت الاسلام حاجی زاده در همین خصوص افزود: دشمن از این می ترسد که اگر کسی با منطق شیعه آشنا ‌شود به سمت دین اسلام و مکتب امام حسین جذب خواهد شد و این به نفع دشمنان اسلام نیست.

امام جمعه موقت تبریز به آغاز هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این هفته را به تمام نیروهای انتظامی کشور تبریک می گویم، بدون شک عزت این کشور به خاطر نیروهایی است که مجاهدانه در راه خدا و مردم تلاش می ‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه به خاطر همین تلاش های کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دستگیری سوداگران مرز و قاچاقچیان مواد مخدر رتبه اول دنیا را دارد، ادامه داد: همین نیروهای انتظامی هستند که بی ‌خوابی و فشار را تحمل می کنند و سارق ها و قاتلین را دستگیر می کنند و باعث حفظ آرامش و امنیت این کشور می شوند.