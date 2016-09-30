به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان اهر ضمن دعوت خود و همه مردم به تقوی الهی اظهار داشت: مسئولین ما همواره باید به فکر معلولین، سالخوردگان و جانبازان باشند به‌ویژه از شورای اسلامی شهر، شهردار و عوامل آن‌ها انتظار می‌رود تا راه‌های عبور این عزیزان را هموار کنند و اگر مشکلی وجود دارد در رفع آن‌ها تلاش کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: ماه محرم ۱۴۳۸، امسال از روز ۱۲ مهرماه سال جاری آغاز می‌شود که با هفته امربه‌معروف و نهی از منکر مقارن است.

امام‌جمعه شهرستان اهر به نحوه عزاداری‌ها در ماه محرم نیز پرداخت و ابراز داشت: دشمنان درصدد به حاشیه کشاندن عزاداری‌ها در ماه محرم دارند و از این طریق نیز می‌خواهند به اسلام و انقلاب ضربه بزنند.

حاجی‌زاده به نحوه صحیحی عزاداری‌ها در ماه محرم اشاره کرد و گفت: باید دقت بسیاری در این زمینه نمودید تا عزاداری‌های ما مطلوب باشند ببینیم که امامان، مراجع تقلید، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری چگونه این کار را انجام می‌دادند تا خدای‌ناکرده دچار غفران نشویم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با تذکر اینکه باید برپایی نماز در اولویت هیات عزاداری قرار گیرد عنوان داشت: در ایام محرم باید به‌خصوص به نماز توجه کنیم نباید طوری باشد که تا دیروقت به عزاداری مشغول باشیم و نماز اول وقت به فراموشی سپرده شود از سخنرانی وعاظ و روحانیون نیز نباید غفلت کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی و تبریک این روز گفت: اگر در جامعه امنیت و آرامش نباشد امکان انجام هیچ عمل و فعالیتی وجود ندارد همه ما باید یار و یاور نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت جامعه باشیم.

امام‌جمعه شهرستان اهر ضمن تشکر از روستائیان و عشایر این منطقه بیان داشت: روستائیان و عشایر به دلیل انجام کارهای اقتصادی نقش مهمی در پویایی اقتصاد و اشتغال جامعه دارند و همین نقش خود را در اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نیز ایفاء می‌نمایند که جای تقدیر و تشکر دارد.