یادمان شهدای باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادمان شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس در خاک آرمیده اند؛ همچنین شهیدان عباس امیدی و عبدالرحمن گلچینی نیز دو شهید تشخیص هویت شده ای هستند که پس از تشییع و تدفین در باغ موزه دفاع مقدس از طریق DNA شناسایی شده اند.

شهید عباس امیدی در سال ٦٥ مفقود اعلام شده بود، اما پیکر مطهر وی در سال ٩٠ طی عملیات تفحص کشف شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، مصادف با شهادت حضرت زهرا(س) به عنوان شهید گمنام در باغ موزه دفاع مقدس تهران به خاک سپرده شد اما پس از مشخص شدن نتایج آزمایش ها، این شهید بزرگوار تشخیص هویت شد.

شهید عبدالرحمن گلچینی نیز دیگر شهید شناسایی شده باغ موزه دفاع مقدس است. همچنین پس از تشخیص هویت این شهید، پیکر پاک شهید علیرضا گلچینی، برادر شهید عبدالرحمن گلچینی نیز بعد از شناسایی، در کنار برادرش در باغ موزه دفاع مقدس به خاک سپرده شد.