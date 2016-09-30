مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر اولویت اصلی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ غلامعباس غلامزاده ظهر جمعه پیش از خطبه های نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری اولویت اصلی نیروی انتظامی است؛ اظهار داشت: مبازره با ورود کالای قاچاق و مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری اولویت اصلی نیروی انتظامی در سالجاری است.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی نقش مهمی در ایجاد امنیت در جامعه دارند و در سایه تلاش های نیروی انتظامی زمینه برای سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور و استان فراهم شده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری یکی از امن ترین و کم مشکل ترین استان های کشور است که این مهم به واسطه تلاش های شبانه روزی نیروهای انتظامی ایجاد شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در راستای مباره با پخش و ورود مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری تلاش های بسیاری انجام شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون به دنبال شناسایی و دستگیری فروشندگان عمده و توزیع کنندگان خرده مواد مخدر در نقاط مختلف استان هستیم.

فرماده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون تلاش های بسیاری توسط نیروهای انتظامی استان در راستای مبارزه با مواد مخدر در این استان انجام شده است که مهمترین آن کشف ۶۶ درصدی مواد مخدر نسبت به سال گذشته بوده است.