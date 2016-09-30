به گزارش خبرنگار مهر، آرش راشدی ظهر جمعه در جلسه شورای عالی مدیریت بحران استان لرستان گفت: آتش نشان ها بدون تجهیزات و البسه مناسب زحمت زیادی برای مهار آتش در پاساژ قائم کشیدند.

وی اظهار داشت: مردم و کاسبان محل نیز به کمک ماموران آتش نشانی آمدند و در مهار آتش کمک کردند چون همه سرمایه شان در پاساژ بود.

راشدی با بیان اینکه تجهیزات آتش نشانی کم بود، تصریح کرد: عمده مغازه های پاساژ نیز بیمه نیستند.

رئیس اتاق اصناف خرم آباد با اشاره به اینکه کارشناسان بیمه به دلیل سیستم قدیمی مجتمع مغازه ها را بیمه نمی کنند، گفت: شاید ۱۰ مغازه در کل پاساژ بیمه شده باشند.