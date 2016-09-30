مدیران دزفولی از ظرفیت معلولان در ادارات بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم سرافراز ظهر امروز جمعه در همایش گردهمایی اعضای کانون ناشنوایان شهرستان دزفول که به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان برگزار شد، اظهار کرد: کانون ناشنوایان دزفول فعال ترین کانون در سطح خوزستان است که این نشان دهنده وجود توانمندی های فراوان در این مرکز است.

وی با اعلام آمادگی شورای شهر دزفول برای حمایت از فعالیت ها و اقدامات این کانون، افزود: متاسفانه عدم برخورداری این کانون و دیگر کانون های تحت پوشش بهزیستی شهرستان همانند کانون نابینایان، معلولان، بیماران روانی، حسی حرکتی، اعصاب روان و سایر کانون ها از مکان و سالن موجب سردرگمی و ایجاد مشکل برای آنها به ویژه در هنگام برگزاری همایش ها شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول خواستار احداث یک مجموعه مجهز و برخوردار از سالن های همایش برای متمرکز شدن کانون های تحت پوشش اداره بهزیستی شد و گفت: یک فرد نیکوکار نیز برای تقبل هزینه ساخت این ساختمان اعلام آمادگی کرده که لازم است اداره بهزیستی دزفول دراین خصوص پیگیری های لازم را به عمل آورد.

سرافراز ادامه داد: درصورتی که این مجموعه ساخته شود تمام کانون های تحت پوشش اداره بهزیستی در آنجا به صورت متمرکز مستقر می شوند و موجب افزایش کیفیت و کمیت خدمات دهی و رسیدگی آنها می شود.

وی تاکید کرد: شورای شهر دزفول نیز تا حد توان برای اخذ مجوزات قانونی و عوارض و استعلام های مورد نیاز برای ساخت این مرکز با اداره بهزیستی هماهنگی و همکاری خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول یکی از دغدغه های معلولان شهرستان را اشتغالزایی دانست و گفت: درکانون های مختلف تحت پوشش بهزیستی دزفول، نخبگان و افراد توانمند بسیار زیادی وجود دارد که لازم است مسئولان شهرستان این ظرفیت ها را شناسایی کنند و به کار بگیرند.

سرافراز با تاکید بر اینکه به کارگیری افراد توانمند کانون های تحت پوشش بهزیستی دزفول در ادارات، سازمان ها، نهادها و سایر مراکز می تواند تاثیرات مثبتی بر جامعه شهرستان و زندگی این افراد داشته باشد، افزود: مدیران دزفولی باید بر اساس قوانین و اختیاراتی که در حوزه مدیریتی خود دارند از این افراد در مشاغل مختلف بهره ببرند.

به گزارش مهر، در حین این گردهمایی از تعدادی از ناشنوایان موفق این کانون در حوزه های مختلف، توسط ریاست شورای اسلامی شهر و رئیس اداره بهزیستی دزفول با اهدای لوح هایی تقدیر به عمل آمد.