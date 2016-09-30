ساخت تجهیزات نظامی در کشور باید روند روبه رشد خود را طی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس شهرستان زنجان در محل تیپ ۳۶ انصارالمهدی(عج) سپاه استان زنجان، افزود: استکبار جهانی همواره برای جلوگیری از اقتدار و عزت ایران اسلامی با ترفند های مختلف وارد تقابل با این نظام شده ولی ایستادگی و پشتیبانیس ملت بزرگ ایران مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شده است.

وی ادامه داد: ملت ایران طی ۳۷ سال استقامت، مردانگی و جوانمردی خود را نشان داند و اوج این استقامت در ۸ سال جنگ و دوران دفاع مقدس بود که نقطه تعین کننده پرافتخار تاریخ ایران و جمهوری اسلامی است.

خاتمی گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار دنیا را بر عیه انقلاب اسلامی ما تحریک کرده بود و همه دست به دست هم داده بودند تا انقلاب را نابود کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: در دوران دفاع مقدس رزمندگان ما مردانه پشت سر امام(ره) ایستادند و خداوند نصرتش را شامل حال ملت ایران کرد و همه توطئه های دشمنان و استکبار را در نطفه خنثی کردند.

خاتمی بر لزوم تقویت بنیه نظامی کشور تاکید کرد و گفت: تقویت بنیه نظامی و ساخت تجهیزات نظامی در کشور باید روند روبه رشد است.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی ما یک امر عقلانی، شرعی و ضروری است که یک انشان با وجدان تردیدی در این خصوص ندارد، گفت: قدرت مسلمانان باید از نظر تجهیزات و نفرات به اندازه‌ای باشد که فکر تجاوز و خیانت به فکر دشمنان خطور نکند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس ۵ تا ۷ درصد از درآمد ناخالص خود را هزینه امور نظامی می‌کنند این در حالی است که ایران با این همه دشمنی که دارد تنها ۱.۸درصد از درآمد ناخالص را صرف امور دفاعی می‌کند.