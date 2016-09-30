میزان گرد وخاک آبادان به ۸ برابر حدمجاز رسید

سید احمد موسوی آزاد در گفت وگو با خبرنگار مهر، میزان آلودگی و غلظت گرد و خاک در هوای شهرهای آبادان و خرمشهر را یک هزار و ۲۹۹ میکروگرم بر متر مکعب عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط آلودگی هوا به شهروندان به ویژه افراد مسن، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی توصیه می شود تا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان، استفاده از ماسک را برای افرادی که ناچار به تردد در سطح شهر هستند را توصیه کرد.

به گزارش مهر، طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان خوزستان؛ با توجه به تضعیف قابل ملاحظه زبانه پرارتفاع در لایه میانی جو طی دیروز تا شنبه هفته آینده (دهم مهرماه جاری) شاهد افت شدید پنج تا هشت درجه ای دمای بیشینه هوای سطح زمین خواهیم بود، همچنین وزش باد شدید در استان و حرکت یک تودە گرد وخاک از کشور عراق به سمت جنوب غرب ایران به صورت مضاعف باعث بروز پدیدە گرد و خاک و کاهش دید افقی ناشی از بعد از ظهر امروز جمعه (نهم مهرماه جاری) به ویژه در غرب، جنوب و مرکز استان خواهد شد.

بر اساس پیش بینی انجام شده، هوا امروز صاف در بعضی ساعات با وزش باد شدید و گردوغبار محلی و بعضا خاک و افت شدید دما همراه است، جهت باد شمال غربی، سرعت آن ۷۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت (ماکزیمم سرعت باد ۱۱ کیلومتر در ساعت)، دید افقی سه تا هفت گاهی زیر یک کیلومتر می رسد.

در شبانه روز گذشته آبادان با ۴۴.۲ و ایذه با ۱۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان خوزستان گزارش شده اند.