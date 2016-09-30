عزیز فیلی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از محل برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، اظهار داشت: مسابقات بین المللی اسکواش برای نخستین بار در استان مرکزی به میزبانی اراک با عنوان جام امیرکبیر برگزار می شود که برای ارتقای ورزش استان مرکزی یک فرصت و موفقیت خوب است.

وی افزود: در این مسابقات ۹کشور شامل هشت کشور خارجی و یک تیم از ایران در قالب ۳۰ورزشکار حضور دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم تا این مسابقات که آبروی استان و ایران اسلامی به حساب می آید آنطور که شایسته است برگزار شود.

فیلی بیان داشت: از محل برگزاری مسابقات بازدید شد و روند آماده سازی و تجهیز سالن به خوبی پیش رفته است و امیدواریم به موقع تمام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در پایان تصریح کرد: همه دستگاه ها از اداره کل ورزش و جوانان و هیات اسکواش استان گرفته تا دستگاه های مرتبط باید تلاش کنند تا نحوه برگزاری این مسابقات بین المللی در تاریخ ورزش استان و ایران ثبت شود.

گفتنی است مسابقات مقدماتی اسکواش از روز یکشنبه دهم مهرماه جاری و مسابقات رسمی از روز سه شنبه سیزدهم ماه جاری در اراک آغاز شده و به مدت چهار روز نیز ادامه دارد.