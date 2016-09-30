به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از سایت پرورش میگوی گمیشان در گفتگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: از مهم‌ترین برنامه های دولت تدبیر و امید برای امسال، تثبیت شغل‌های موجود در کشور است.

وی از افزایش شغل در وضع موجود به‌ عنوان سیاست دوم دولت در زمینه اشتغال نام برد و افزود: سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل جدید که عمدتا در خدمات مولد بوده‌اند، ایجاد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایجاد شغل در کشور بیش از پنج درصد رشد داشته است که هر یک درصد، برای ۱۱۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: تلاش داریم با اتکا بر ظرفیت‌های موجود در هر منطقه از کشور اشتغال ایجاد کرده و سهم نفت در افزایش شغل کاهش یابد.

ربیعی به ظرفیت‌های استان گلستان در ایجاد اشتغال اشاره و خاطرنشان کرد: این استان در ایجاد مشاغل خرد با سرمایه‌گذاری اندک قابلیت‌های فراوانی دارد.

وی بیان کرد: استان گلستان در کنار مسائل کشاورزی و آبزی‌پروری همانند پرورش میگو، قابلیت‌های بسیار خوبی در عرصه آی‌ سی ‌تی و گردشگری دارد که مقرر شده با تمام توان در این عرصه وارد شویم.

ربیعی از نگاه ویژه‌ دولت به اشتغال روستاها اشاره و اضافه کرد: معتقدیم برنامه‌های اقتصادی تحول ساز با سرمایه‌گذاری‌های اندک را می‌توان در روستاها اجرایی کرد.

وی به افتتاح شرکت شیل آبزی گلستان در بندر ترکمن و اجرای طرح پرورش میگو در گمیشان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها بسیار خوب با توجیه اقتصادی بالا است که باعث شده ۸۵ درصد از تولیدات این مجموعه‌ها به خارج از کشور صادر شود.

وی همچنین به نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور و استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز بازار اروپا نیز از میگو استقبال می‌کند که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای افزایش صادرات و تحول اقتصادی استان باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: زیرساخت‌های سایت پرورش میگو در گلستان توسط دولت انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری آن از جانب بخش خصوصی انجام‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این دو طرح آبزی‌پروری در گلستان نشان داد می‌توان با اعتبار سه تا چهار میلیارد تومانی برای بیش از ۲۰۰ نفر شغل ایجاد کرد که این ظرفیت بسیار مهمی است.

ربیعی اضافه کرد: نگاه ما ایجاد نوعی اقتصاد با عنوان اقتصاد اجتماعی بوده که بازندگی مردم سر و کار دارد که به‌ نوعی همان مردمی کردن اقتصاد است.

وی تاکید کرد: اگر مردم با موضوع تحول در اقتصاد درگیر شوند به‌ طور قطع تحول اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به‌ سرعت در کشور ایجاد خواهد شد.