  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

امام جمعه بنجار:

نمایندگان مجلس موضوع کیفیت بد آب روستاهای سیستان را پیگیری کنند

نمایندگان مجلس موضوع کیفیت بد آب روستاهای سیستان را پیگیری کنند

زابل- امام جمعه شهر بنجارگفت: از نمایندگان محترم مردم در مجلس درخواست داریم که موضوع طعم و بوی بد آب شرب روستاهای سیستان را از طریق وزارت خانه های مربوط پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود پارسا در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر بنجار که در مسجد جامع برگزار شد اظهار داشت: انسان با تقوا کسی هست که جلوی هواهای نفسانی خود را بگیرد و هر جا که خدا بخواهد آنجا برود و جایی که خدا نخواهد نرود.

وی در ادامه به شرح بخشی از فضایل و ویژگیهای امام حسین( ع) پرداخت و افزود: عزاداران همراه شور حسینی باید شعور حسینی را هم کسب کنند و سعی کنند با شکوه در عزادای ها شرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت امربه معروف و نهی از منکرگفت: در روایات آمده است که افرادی که نماز بخوانند ولی امربه معروف نکنند با بدکاران محشور خواهند شد.

امام جمعه شهر بنجار با گرامیداشت روز همبستگی با کودکان فلسطینی بیان کرد: جمهوری اسلامی در حمایت از مظلوم توجه ای  به دین و مذهب ندارد بلکه در هر جایی که مظلومی مورد ستم قرار گیرد از او دفاع می کند و طرفدار مظلوم و مخالف ظالم است.

وی در ادامه با اشاره به هفته نیروی انتظامی از زحمات پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی قدر دانی کرد و افزود: امیدواریم با درایت نیروی انتظامی و همکاری مردم شاهد هیچگونه ناامنی نباشیم. 

حجت الاسلام پارسا در ادامه با اشاره به روز روستا تصریح کرد: روستاها قطب اقتصاد و کشاورزی و تولید و گردشگری هستند.

وی خواستار توجه بیشتر به روستاها شد و افزود: سازمان میراث فرهنگی به روستاهای قطب گردشگری و قدیمی باید توجه بیشتری کند و با ایجاد امکانات بیشتر باعث جذب گردشگر و توریست شود و بالتبع سبب پویایی اقتصاد خانواده های روستایی شود.

امام جمعه بنجار با ابرازگلایه از مسئولان استان گفت: وقتی معاون وزیر صنعت و معدن به مردم استان توهین می کند و در جواب کسی که مشکلات مردم را تشریح کند می گوید «این ها نشخوار می کنند» چرا از سوی مسئولان استان واکنشی صورت نگرفت و قطعا باید با چنین افرادی به شدت برخورد شود.

وی با اشاره به حل نشدن موضوع طعم و بوی بد آب شرب روستاهای سیستان افزود:  از نمایندگان محترم مردم در مجلس درخواست داریم که  موضوع رو از طریق وزارت خانه های مربوط پیگیری کنند.

حجت السلام محمود پارسا تصریح کرد: بدتر از موضوع آب شرب منطقه سیستان اسکلت های امواتی است  که در آبهای چاه نیمه چهارم رها شده که قطعا مشکل شرعی و بهداشتی دارد و باید مسئولین امر نسبت به دفن اسکلت ها مبادرت بورزند چرا که بی احترامی به اموات محسوب می شود و از لحاظ بهداشتی هم خالی از اشکال نیست.

کد مطلب 3783283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها