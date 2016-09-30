اجرای دوره های آموزشی توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی در مدارس البرز

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی در مراسم افتتاح شهرک ترافیکی ویژه هفته گرامیداشت ناجا که عصر جمعه در مجموعه ورزشی دلاوران برگزار شد، با بیان اینکه عوامل نیروی انتظامی با اقدامات خود نظم و امنیت را برای جامعه به ارمغان می آورند، اظهار کرد: بدون شک حضور این افراد زمینه آرامش در کشور را بیش از گذشته فراهم می کند.

وی با بیان اینکه سلامتی و امنیت دو نعمت ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید با رعایت قوانین حاکم در جامعه و حفظ امنیت، سلامت خود و جامعه را تامین کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مراسم هایی نقش بی بدیلی در توسعه و ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی از سنین پایه دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط اقشار مختلف مردمی، گفت: بدون شک در راستای اجرایی شدن اهداف مذکور وظیفه خطیری را بر عهده دارد.

ساکی، آموزش را برای ارتقا فرهنگ همومی نقش آفرین دانست و تصریح کرد: برای تحقق این مهم همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره های آموزشی خوبی برگزار شده که در سال جاری نیز پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش فرهنگ ترافیکی صحیح و پرهیز از رفتارهای پرخطر بین دانش آموزان ارائه شده است، خاطرنشان کرد: رفتار صحیح ترافیکی از سنین پایه باید بین دانش آموزان توسعه پیدا کند که این امر مد نظر قرار دارد.