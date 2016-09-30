به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «نورالدین جانیکلی» معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی از تصمیم آنکارا برای عادی سازی روابط اقتصادی خود با دولت سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: طی روزهای آینده روابط اقتصادی میان ترکیه و سوریه شاهد برخی تحولات خواهد بود.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: میزان تجارت اقتصادی ترکیه با کشورهای ایران و سوریه اخیرا کمتر از گذشته شده است. به همین دلیل در آینده نزدیک روابط اقتصادی آنکارا به ویژه با سوریه به سمت عادی سازی پیش خواهد رفت.

معاون نخست وزیر ترکیه همچنین افزود: روند بهبود روابط اقتصادی آنکارا با مسکو نیز فراتر از حد انتظار پیش می رود. مطمئنا آنکارا قصد بهبود بخشیدن به روابط خود با روسیه در تمامی زمینه ها است.