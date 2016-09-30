سانداکاران ایران با ۵ مدال رنگارنگ نایب قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که با حضور ووشوکاران ۵۲ کشور در شهر بورگاس بلغارستان جریان دارد تیم ساندای جوانان کشورمان با دو طلای صبری و گرشاسبی، تک مدال نقره، سهندی و دو برنز آرمین افراز و ویسی عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند. چین قهرمان با کسب هفت مدال و یک نقره قهرمان شد و ویتنام با یک مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز بعد از ایران سوم شد.

یوسف صبری در دیدار نهایی وزن ۷۰ کیلوگرم، یوسف صبری در پیکار با «امره یونس» از ترکیه صاحب پیروزی شد و به نشان طلا دست پیدا کرد. وی برای با برتری مقابل «ماگمد ایلیاسف» از روسیه، «پتروف» از بلغارستان و «وان لی» از ویتنام را شکست داده بود.

برای کسب مدال طلای وزن ۷۵ کیلوگرم، محمدمهدی گرشاسبی به دیدار «انس گزر» از ترکیه رفت و در پایان دو راند مبارزه صاحب برتری شد و روی سکوی نخست ایستاد. وی پیش از رسیدن به دیدار نهایی «جرج مارین» از رومانی، «سلطان گایزوف» از روسیه و «اسن سلمان» از الجزایر را از پیش رو برداشته بود.

حمیدرضا سهندی در وزن ۶۰ کیلوگرم بعد از کسب سه پیروزی مقابل «انوگ فان» از ویتنام، «ساچین» از هند و «کیم مین سو» از کره جنوبی راهی دیدار نهایی شد و در جدال برای کسب مدال طلا نتیجه را به «لی جیه پان» از چین واگذار کرد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، «آرمین افراز» در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به «ژن شی» از چین واگذار کرد و برنز گرفت.وی پیش از این، برابر «آلسکاندر راسی» از لبنان پیروز شد و سپس «سردار نیگماتوف» از ازبکستان را مغلوب کرده بود.

در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندا دختران، «فاطمه ویسی» که با قرعه استراحت و برتری مقابل «اودری میکس» از آمریکا به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود، در این مرحله نتیجه را به «تی هانگ انگوئن» از ویتنام واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

کوثر میرزاحسنی در وزن ٤٨ کیلوگرم به حریفی از هند و مائده هاشمی در وزن ٦٠ کیلوگرم به چین باخته و حذف شدند. با پایان رقابتهای بخش ساندا، از فردا شنبه تالوکاران برای اجرای فرم به روی تالوفیلد می رون.

ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان پنجشنبه با حضور ووشوکارانی از ۵۱ کشور در بلغارستان آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.