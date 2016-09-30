تلفات جاده ای در البرز ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در مراسم افتتاح شهرک ترافیکی ویژه هفته گرامیداشت ناجا که عصر جمعه در مجموعه ورزشی دلاوران برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: باید تلاش حداکثری در بخش آموزش به سبب توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه تلفات جاده ای در محورهای مواصلاتی استان کاهش چشمگیری داشته است، افزود: ۲۶ هزار تلفات جاده ای در استان به ۱۷ هزار نفر رسیده است.

فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: بدون شک این مهم با همکاری و هماهنگی لازم بین مردم و نیروی انتظامی محقق شده است.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه امید است شهرداران در پارک ها در راستای برگزاری برنامه های توسعه فرهنگ ترافیکی اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: به همت همکاران پلیس راهور استان البرز در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش تلفات جاده ای را شاهد بوده ایم.

وی با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ برنامه مختلف در هفته نیروی انتطامی در سطح استان البرز برگزار خواهد شد، گفت: به طور حتم این برنامه ها در راستای تعالی جامعه صورت می گیرد چرا که مشارکت مردم نقش چشمگیری در ایجاد امنیت دارد.