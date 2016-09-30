۵۰ درصد کادر نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلای قدس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: هفته ای که گذشت هفته دفاع مقدس بود هفته ای که در آن مردی و مردانگی جوانان این مرز و بوم به دنیا ثابت شد.

وی افزود: امروز فرزندان شما در نیروی انتظامی و مرزبانی در ادامه راه آنها در نقطه دیگری از کشور به همان شکل در حال دفاع از کشور هستند و قطعا شهیدان شاهد بر عملکرد ما هستند انشالله که شرمنده آنها نباشیم.

وی گفت: سیستان و بلوچستان نقطه ای از کشور است که با کلام، فیلم و عکس نمی توان آن را وصف کرد بلکه باید آن را از نزدیک حس کرد.

حبیبی با اشاره به هم مرزی استان با افغانستان و پاکستان افزود: متاسفانه آمریکا و مزدور آن عربستان سعودی در این کشورها خیمه زده اند تا بتواند به جمهوری اسلامی ضربه بزنند.

وی افزود: به شما اطمینان می دهیم که سربازان ایران اسلامی در نیروی انتظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری همه تحرکات را رصد می کند.

وی گفت: من در همه جای ایران خدمت کرده ام اما براستی این استان مردمی بزرگ و با شرافت دارد و خدمت کردن به مردم سیستان و بلوچستان برای من افتخار است.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ما برای مرزبانی از همه مسلمانان استفاده کرده ایم و مذهب برای ما ملاک نبوده است

وی افزود: بیش از۵۰ درصد کادر مرزبانی و نیروی انتظامی استان بومی هستند و بسیاری از فرماندهان نیز در این منطقه از نیروهای بومی هستند.

وی گفت: من به نمایندگی از نیروی انتظامی در خدمت شما هستم و این را اعلام می کنم که خوشحالی ما در آرامش و خوشحالی شما است و زمانی که مردم امنیت دارند و خوشحال هستند ما نیز احساس سربلندی می کنیم.