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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۹

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان:

۵۰ درصد کادر نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بومی هستند

۵۰ درصد کادر نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بومی هستند

زاهدان-فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از۵۰ درصد کادر مرزبانی و نیروی انتظامی استان بومی اند و بسیاری از فرماندهان نیز در این منطقه از نیروهای بومی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلای قدس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: هفته ای که گذشت هفته دفاع مقدس بود هفته ای که در آن مردی و مردانگی جوانان این مرز و بوم به دنیا ثابت شد.

وی افزود: امروز فرزندان شما در نیروی انتظامی و مرزبانی  در ادامه راه آنها در نقطه دیگری از کشور به همان شکل در حال دفاع از کشور هستند و قطعا شهیدان شاهد بر عملکرد ما هستند انشالله که شرمنده آنها نباشیم.

وی گفت: سیستان و بلوچستان نقطه ای از کشور است که با کلام، فیلم و عکس نمی توان آن را وصف کرد بلکه باید آن را از نزدیک حس کرد.

حبیبی با اشاره به هم مرزی استان با افغانستان و پاکستان افزود: متاسفانه  آمریکا و مزدور آن عربستان سعودی در این کشورها خیمه زده اند تا بتواند به جمهوری اسلامی ضربه بزنند.

وی افزود: به شما اطمینان می دهیم که سربازان ایران اسلامی در نیروی انتظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری همه تحرکات را رصد می کند.

وی گفت: من در همه جای ایران خدمت کرده ام اما براستی این استان مردمی بزرگ و با شرافت دارد و خدمت کردن به مردم سیستان و بلوچستان برای من افتخار است.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان  تصریح کرد: ما برای مرزبانی از همه مسلمانان استفاده کرده ایم و مذهب برای ما ملاک نبوده است

وی افزود: بیش از۵۰ درصد کادر مرزبانی و نیروی انتظامی استان بومی هستند و بسیاری از فرماندهان نیز در این منطقه از نیروهای بومی هستند.

وی گفت: من به نمایندگی از نیروی انتظامی در خدمت شما هستم و این را اعلام می کنم که خوشحالی ما در آرامش و خوشحالی شما است و زمانی که مردم امنیت دارند و خوشحال هستند ما نیز احساس سربلندی می کنیم.

کد مطلب 3783304

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