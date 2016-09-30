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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۰

وزیر تعاون:

۴۰۰ هزار شغل پایدار در کشور ایجاد شده است

۴۰۰ هزار شغل پایدار در کشور ایجاد شده است

ساری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۴۰۰ هزار شغل پایدار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر جمعه در کارگروه اشتغال مازندران با بیان اینکه پارسال ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد گفت: از این تعداد ۴۰۰ هزار شغل پایدار بوده است.

وی به اجرای طرح تکاپو تا پااین سال چاری در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون این طرح به صورت پایلوت در هفت استان کشور اجرا شده است.

وزیر تعاون با بیان اینکه مازندران در حوزه زیرساخت های الکترونیک در کشور بی نظیر است، ادامه داد: ظرفیت های خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در مازندران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: توسعه کسب و کار سبب رونق اشتغال در مازندران می شود و در این راستا در سال اول دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه آی تی استان صورت می گیرد که منجر به ایجاد چهار هزار شغل می شود.

وزیر تعاون توانمندسازی بخش خصوصی برای تقویت حوزه کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات را ضروری دانست و گفت: مازندران از مسافرپذیری باید به سمت گردشگری سوق پیدا کند زیرا گردشگری مولد و استفاده از آی سی تی سبب رونق اشتغال می شود.

تفاهم نامه توسعه اشتغال پایدار در حوزه آی تی و آی سی تی در مازندران با حضور وزیر تعاون و وزیر ارتباطات منعقد شد.

کد مطلب 3783307

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