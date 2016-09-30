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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی:

فولاد یاسوج در نیمه اول برای تراکتور مشکل ساز شد

فولاد یاسوج در نیمه اول برای تراکتور مشکل ساز شد

تبریز – مربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: فولاد یاسوج در نیمه اول برای تراکتور مشکل ساز شد و نتوانستیم دروازه این تیم را باز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل تکسیرا عصر جمعه بعداز پیروزی تراکتورسازی برابر فولاد یاسوج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی خوبی از هر دو تیم شاهد بودیم که ما تیم برتر میدان بودیم و توانستیم حریف را شکست دهیم و به مرحله بعد جام حذفی برسیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه تراکتورسازی در نیمه اول خوب نبود، ادامه داد: البته تیم یاسوج نیز در نیمه اول بهتر بود که ما در نیمه دوم توانستیم بازی را در اختیار بگیریم و دو گل بزنیم.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی سپس افزود: به تیم حریف تبریک می گویم چراکه آنها هم امروز خوب بودند و موقعیت های گل زیادی را از ما گرفتند.

وی اظهار داشت: ما موقعیت های زیادی داشتیم که فقط دو گل به ثمر رساندیم و باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم. ما باید امروز بیشتر از دو گل به حریف می زدیم.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز اولین گام را در جام حذفی محکم برداشت و موفق شد فولاد یاسوج را در تبریز شکست دهد.

این بازی در ادامه دور سوم رقابت های جام حذفی فوتبال کشور، از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز آغاز شد که در نهایت سخ پوشان تبریزی با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست دادند.

محمد ایرانپوریان گلزن این روزهای تراکتورسازی در دقیقه ۴۸ اولین گل تراکتور را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و دیگر گل تبریزی ها را نیز محمد ابراهیمی در دقیقه ۶۵ به ثمر رساند.

کد مطلب 3783320

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