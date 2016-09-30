دشمنان برای دو قطبی کردن ایران تلاش می کنند

حجت الاسلام جواد حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر خدای نکرده در جامعه دو قطبی ایجاد شود دیگر نیازی به آمریکا و اسرائیل نخواهد بود و نیروهای خودی رودر روی هم قرار خواهند گرفت که این دو قطبی بودن به نفع جامعه نیست.

وی افزود: دیروز امام راحل و امروز هم مقام معظم رهبری سکاندار نظام اسلامی بوده و هستند و تنها راه نجات در مسایل مختلف و به خصوص در مسایل سیاسی گوش به رهنمودهای مقام معظم رهبری دادن است.

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به نزدیکی ایام سوگواری امام حسین (ع) خواستار دوری جستن هیئت های حسینی از خرافات در عزاداری ها شد.

وی گفت: امروز جامعه بیش از پیش به فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد و یکی از پیام های مهم عاشورا و نهضت خونین اباعبدالله (ع) امربه معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه شهرستان اهر همچنین با اشاره به پیروزی های سوریه در حلب گفت: برای تداوم این پیروزی ها باید در کنار نیروهای مقاومت باشیم و از لحاظ معنوی و مادی از آنها حمایت کنیم.

حجت الاسلام حاجی زاده همچنین از تشکیل ستاد اربعین در شهرستان اهر خبر داد و افزود: در جهت ارایه خدمات به زایران اربعین حسینی این ستاد تشکیل شده است که از شهروندان اهری انتظار داریم نذورات و کمک های نقدی و غیر نقدی خود را تحویل این ستاد نمایند.

امام جمعه شهرستان اهر همچنین با اشاره به شروع سرشماری نفوس و مسکن گفت: از همه مردم کشور و به خصوص شهروندان اهری انتظار داریم در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اینترتی سرشماری نفوس و مسکن اقدام کنند تا نیاز به سرشماری حضوری نباشد.