گردشگری سرعین اقتصادی نیست/ ضرورت پرهیز از نگرش سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری عصر جمعه در بازدید از طرح‌های گردشگری در دست اجرا در سرعین طی گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته این مهم تنها به سرعین مرتبط نبوده و صنعت گردشگری هنور در استان اردبیل اقتصادی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد گردشگری مقوله مهمی است که باید در این صنعت نوپای به آن توجه ویژه ای صورت گیرد، برای اقتصادی شدن بخش گردشگری استان باید از روش های سنتی فاصله بگیریم.

فرماندار سرعین این تغییر را نیازمند نگاه و برنامه ریزی علمی و تخصصی دانست و تصریح کرد: تبدیل روش های سنتی به روش های علمی اولین گان برای اقتصادی کردن گردشگری استان و سرعین بوده و در این راستا باید نوع نگرش و نگاه به این حوزه تغییر کند.

وی استان اردبیل را در مقایسه با سایر استان ها از جمله مناطق ممتاز و پرجاذبه در بخش گردشگری برشمرد و متذکر شد: در این بین بخش گردشگری سرعین با دارا بودن ظرفیت های طبیعی، تفریحی، تاریخی و فرهنگی هنوز نتوانسته به رونق اقتصادی دست یابد.

ناصری بیان داشت: این در حالی است که به طور متوسط سالانه هفت الی هشت میلیون و روزانه ۱۰۰ هزار گردشگر به این شهرستان وارد می شوند که ظرفیت بی نظیر برای رونق بخشی اقتصادی این حوزه است.

وی با اشاره به راهکارهای اقتصادی کردن گردشگری در استان و سرعین تاکید کرد که باید این استان از گردشگری فصلی خارج شود که این مهم نیازمند توجه و برنامه ریزی علمی و دوری از روش های سنتی است.

فرماندار سرعین معرفی و شناساندن بیش از پیش استان و سرعین در داخل و خارج از کشور را از دیگر راهکارهای اقتصادی کردم گردشگری ارزیابی و در این خصوص به برگزاری جشنواره های مختلف در سرعین تاکید کرد.