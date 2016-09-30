سومین دوره مسابقات کشتی با چوخه روستای باغچق برگزار شد

علیرضا باغچقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره مسابقات کشتی با چوخه جام پهلوانان روستای باغچق بعد از ظهر جمعه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، کنگره بزرگداشت ۳۰۰۰ هزار شهید استان و فیروز حمیدی زاده (باغچقی) شهید مدافع حرم با حضور ۱۸۰ کشتی‌گیر برگزار شد.

وی بابیان اینکه این مسابقه در محل گود روستای باغچق در چهار وزن برگزارشده است افزود: در پایان این مسابقه در وزن ۶۵ کیلوگرم امید باغچقی اول، احمد باغچقی دوم و حمید فردین نژاد سوم شد.

باغچقی تصریح کرد: در وزن ۷۵ کیلوگرم حامد باغچقی، محمد محمدی بریمانلو و الیاس پاکدل به ترتیب نتایج نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی در وزن ۸۵ کیلوگرم پرویز ولی زاده اول، محمود بهزادیان و امین چادرنشین دوم و سوم شدند.

دبیر هیئت کشتی شهرستان بجنورد بیان داشت: در وزن ۹۵ کیلوگرم یونس ولیزاده، حامد رشیدی و مجتبی کلانتریان به ترتیب اول تا سوم شدند و در وزن مثبت ۹۵ کیلوگرم نیز علی بهرامی، داوود باغچقی و رضا حسن‌زاده عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

وی بابیان نتایج تیمی این دیدارها افزود: تیم بجنورد، باغچق و مرزبانی سکوی نخست تا سوم را از آن خود کردند.

به گفته وی نفرات برتر هر وزن یک‌میلیون تومان، نفرات دوم هفت‌صد هزار تومان و نفرات سوم پانصد هزار تومان دریافت کردند.