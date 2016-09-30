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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:

هرثانیه ۱۵ نفر اطلاعاتشان را در سامانه سرشماری وارد می کنند

هرثانیه ۱۵ نفر اطلاعاتشان را در سامانه سرشماری وارد می کنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه در مرحله اول ثبت نام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵، در هرثانیه ۱۵ نفر از سامانه استفاده می کنند، گفت: روستاییان تهرانی در سرشماری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، نعمت الله ترکی در مورد وضعیت سرشماری نفوس و مسکن استان تهران گفت: روز های اول شروع ثبت نام اینترنتی سامانه ثبت اطلاعات به کندی عمل می کرد که با رفع موانع و مشکلات آن انتظار می رود شهروندان در مرحله اول سرشماری نفوس مسکن که از سوم مهر ماه تا بیست و سوم مهر ادامه دارد برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند و طبق آخرین آمار گزارش شده شاهد هستیم در هرثانیه ۱۵ نفر از سامانه استفاده می کنند.

وی ادامه داد: برای سهولت دسترسی به سامانه در سطح تهران هماهنگی های لازم با تمام مراکز اجرایی جهت ثبت اطلاعات کارکنان تحت پوشش و ارباب رجوع  انجام شده است.

نعمت الله ترکی افزود: ۸۱۷ روستا در استان تهران وجود دارد که بر اساس برآورد های پیش بینی شده بیش از ۹۵%  از خدمات رسانی ICT  (روستای الکترونیکی) برخوردار هستند و اگر مشکلی گزارش شود، مجموعه مخابرات و پست استان آماده حل و رفع آن است و تاکنون در روستاها با هیچ مشکلی رو به رو نشده ایم.

ترکی همچنین به  ثبت اطلاعات اقشار عشایر و ایجاد هماهنگی با اداره کل امورعشایری اشاره کرد و گفت: عشایر برای ثبت اطلاعات در مرحله دوم که با مراجعه مستقیم ماموران سرشماری است و یا مراجعه به مراکز سیار در نظر گرفته شده سرشماری نفوس مسکن خود را تکمیل کنند.

کد مطلب 3783351

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