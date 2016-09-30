هرثانیه ۱۵ نفر اطلاعاتشان را در سامانه سرشماری وارد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران، نعمت الله ترکی در مورد وضعیت سرشماری نفوس و مسکن استان تهران گفت: روز های اول شروع ثبت نام اینترنتی سامانه ثبت اطلاعات به کندی عمل می کرد که با رفع موانع و مشکلات آن انتظار می رود شهروندان در مرحله اول سرشماری نفوس مسکن که از سوم مهر ماه تا بیست و سوم مهر ادامه دارد برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند و طبق آخرین آمار گزارش شده شاهد هستیم در هرثانیه ۱۵ نفر از سامانه استفاده می کنند.

وی ادامه داد: برای سهولت دسترسی به سامانه در سطح تهران هماهنگی های لازم با تمام مراکز اجرایی جهت ثبت اطلاعات کارکنان تحت پوشش و ارباب رجوع انجام شده است.

نعمت الله ترکی افزود: ۸۱۷ روستا در استان تهران وجود دارد که بر اساس برآورد های پیش بینی شده بیش از ۹۵% از خدمات رسانی ICT (روستای الکترونیکی) برخوردار هستند و اگر مشکلی گزارش شود، مجموعه مخابرات و پست استان آماده حل و رفع آن است و تاکنون در روستاها با هیچ مشکلی رو به رو نشده ایم.

ترکی همچنین به ثبت اطلاعات اقشار عشایر و ایجاد هماهنگی با اداره کل امورعشایری اشاره کرد و گفت: عشایر برای ثبت اطلاعات در مرحله دوم که با مراجعه مستقیم ماموران سرشماری است و یا مراجعه به مراکز سیار در نظر گرفته شده سرشماری نفوس مسکن خود را تکمیل کنند.