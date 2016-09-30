به گزارش خبرنگار مهر، نادر فلاحی عصر جمعه در حاشیه بازدید از تمرینات تیم های پایه والیبال اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: طی دو سال اخیر روند رو به رشدی در بخش والیبال بانوان استان شاهد هستیم که البته این شرایط در سال های آینده تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۸ درصد ورزشکاران فعال و سازماندهی شده در رشته والیبال اردبیل را بانوان تشکیل می دهند، متذکر شد: بدین لحاظ، اردبیل از استان های برتر کشور محسوب می شود.

رئیس هیئت والیبال استان ظرفیت سازی و بهره گیری برای این تعداد والیبالیست دختر را ضروری دانست و از برنامه ریزی و سرمایه گذاری مطلب برای توسعه والیبال بانوان استان خبر داد.

وی در این راستا به برگزاری اردوی تیم‌های والیبال بانوان اردبیل و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و یادآور شد: این اردوی مشترک در رده سنی جوانان و در کشور جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.

فلاحی با بیان اینکه هنوز زمان قطعی این اردو مشخص نشده است، تصریح کرد: هیئت والیبال استان اردبیل طی دو سال اخیر ارتباط بسیار خوبی را در زمینه های مختلف با فدراسیون والیبال کشور آذربایجان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نتایج این ارتباطات دوستانه تصریح کرد: در پی این همکاری به دنبال توسعه والیبال اردبیل بویژه در رده پایه و در دو بخش مردان و بانوان هستیم که تاثیر آن را در سال های اخیر به خصوص در رشد تیم های پایه استان شاهد بوده ایم.

رئیس هیئت والیبال استان با اشاره به حضور تیم ملی جوانان والیبال جمهوری آذربایجان در اردبیل و برگزاری جام چهار جانبه خلیج فارس طی سال جاری متذکر شد: تنها مجموعه ای در کشور بودیم که این جام را با حضور یک تیم خارجی برگزار کردیم.