نشست علمي جنبش نرم افزاري و تمدن اسلامي در حوزه علميه قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين نشست كه 15 شهريور ماه برگزار شد، حجت السلام "پيروزمند"، استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به واژه تمدن افزود: تمدن ارتباط زيادي با فرهنگ دارد به طوريكه عده‌ اي اين دو واژه را مترادف يكديگر عنوان كرده و برخي نيز بين اين دو تفاوت قائل شده و اظهار داشته اند تمدن به جنبه سخت زندگي معنوي و فرهنگ به جنبه نرم زندگي معنوي اطلاق مي‌ شود.

وي افزود: تمدن در مفهوم ديگر يعني شرايط محيط زيستي كه بشر براي خود مي آفريند تا در مسير آن نيازهاي خود را ارضاء كند كه اگر پسوند اسلامي را به آن بيفزاييم تمدن اسلامي ايجاد محيط اجتماعي است كه بستر نياز الهي بشر باشد معني مي‌شود. اگر قرار است نيازهاي مختلف بشر در بستر تمدني مرتفع شود در گام نخست اين نيازها با محصولاتي كه بشر توليد مي‌ كند رفع مي‌ شوند بنابراين نمي‌ توان بدون مهندسي توليد محصول تمدن سازي كرد.

اين محقق و پژوهشگر با بيان اينكه محصولات در قالب ساختارها بوجود مي‌ آيند، گفت : در شكل ‌گيري تمدن اسلامي علاوه بر مهندسي محصول بايد داراي مهندسي ساختار در نظام ‌هاي مختلف سياسي، آموزشي فرهنگي، اقتصادي و ... باشد. پشتوانه توليد و مهندسي ساختارها و محصولات اجتماعي مهندسي دانش است كه متناسب با تمدن‌ ها دانش‌ ها گزينش مي‌ شوند.

وي گزينش، طبقه ‌بندي، پالايش، توليد و به روز شدن اطلاعات را از اركان "مهندسي دانش" عنوان كرد و گفت: جامعه ‌اي مي ‌تواند ادعاي تمدن ‌سازي كند و در صحنه جهاني با قدرت ‌‍‌تر ظاهر شود كه توليد دانش قوي ‌تري داشته باشد.

اين استاد حوزه و دانشگاه با تأكيد بر جنبش نرم افزاري گفت: جنبش نرم افزاري مسأله ديروز و امروز نيست بلكه به دليل رقابت پايان ناپذير جهاني يك مسئله هميشگي است و نمي‌ توان لحظه‌ اي آن را متوقف كرد زيرا سستي و كاهلي در اين عرصه و در زمانه جهاني‌ سازي باعث وابستگي همه جانبه خواهد بود. توجه به جنبش نرم افزاري سبب قدرتمندتر شدن و نفوذ قوي ‌تر در عرصه جهاني خواهد بود.

حجت الاسلام "پيروزمند" اضافه كرد: جنبش نرم افزاري نهضت توليد علم براي ايجاد تمدن اسلامي است كه اسلامي بودن جهت اين توليد را نشان مي دهد. متأسفانه اكنون جامعه علمي ما از پيشتازان علمي دنيا عقب است ولي نياز به يك خيزش علمي داريم تا بتوان عقب ماندگي‌ ها را جبران و خود پيشتاز باشيم. اگر ثابت كنيم كه در كنار و به موازات نظام ليبرال دموكراسي شيوه زندگي تازه‌ تر و دموكراتيك‌ تري را مي‌ توانيم ايجاد كنيم به مراتب از دانش هسته‌ اي قوي ‌تر است.

وي بر ضرورت يادگيري علوم جديد و مبتني بر فرهنگ اسلامي تأكيد كرد و گفت: اگر بخواهيم در روش‌ ها و مباني توليد علم تحول ايجاد كنيم بايد به مباني توجه جدي شود. روش‌ ها در حكم ابزار در ميان دستان انديشمندان ما هستند و لازمه تحول تغيير در مباني و روش‌ هاست. دانشجويان با فرهنگ سازي و استمرار مطالبه اين حركت و قرارگيري در متن علمي اين حركت با قدرت تجزيه و تحليل علم مي ‌توانند در توليد علم نقش اساسي ايفا مي كنند.