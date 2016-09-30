کشاورز علی آباد با پیروزی پرگل به صدرنشینی ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان گلستان عصر جمعه با برگزاری چهار دیدار از هفته ششم پیگیری شد.

در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته، تیم کشاورز علی آباد کتول میزبان استقلال کردکوی بود که با نتیجه پنج بر یک به پیروزی دست یافت تا صدرنشینی خود را مستحکم‌تر کند.

تیم قزاق در استادیوم آزادی گرگان با نتیجه سه بر یک مقابل پرسپولیس آق قلا به برتری رسید و شهید آسیابی کلاله در دیداری خانگی با یک گل بر شاهین بندرگز غلبه کرد تا از مکان آخر جدول جدا شود.

همچنین دیدار حساس تیم‌های دارایی گز و استقلال بندرگز با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان گلستان تیم کشاورز علی آباد کتول با ۶ بازی و ۱۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های عقاب گنبد با ۱۰ امتیاز، دارایی گز با ۹ امتیاز، قزاق گرگان و استقلال بندرگز با هشت امتیاز از پنج بازی به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم جای گرفته‌اند.

همچنین تیم‌های شاهین بندگز با هفت امتیاز، پرسپولیس آق قلا با چهار امتیاز، شهید آسیابی کلاله با سه امتیاز و استقلال کردکوی با دو امتیاز در رده‌های ششم تا نهم قرار دارند.

لازم به ذکر است؛ قهرمان لیگ برتر فوتبال استان گلستان مجوز حضور در فصل آینده رقابت‌های زیرگروه کشور را به دست می‌آورد و تیم آخر نیز به لیگ یک استان سقوط خواهد کرد.