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۹ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۲

رئیس پلیس راه استان البرز خبر داد

ترافیک سنگین در لاین شمالی و جنوبی آزادراه کرج

ترافیک سنگین در لاین شمالی و جنوبی آزادراه کرج

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در لاین شمالی و جنوبی آزادراه کرج را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: در محور کرج - چالوس محدوده های هزارچم، پل زنگوله تا سیاه بیشه و تونل کندوان بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه بارش باران در محدوده استان البرز مشاهده نمی شود، ترافیک در باند جنوبی آزادراه  تهران - کرج محدوده پل حسین آباد تا پل فردیس را سنگین اعلام کرد.

به گفته سرهنگ اکبری ترافیک در لاین جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز سنگین است.

وی با اشاره به یکطرفه بوده محور کرج - چالوس از شمال به جنوب، گفت: ترافیک در این محور نیمه سنگین است.

رئیس پلیس راه استان البرز وضعیت ترافیک سایر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد و از رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی به ویژه محور چالوس را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

کد مطلب 3783398

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