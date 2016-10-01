بام ایران در مسیر رسیدن به قطب تولید قارچ/افزایش تولید وایجاد شغل

خبرگزاری مهر - گروه استانها: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای سردسیر و معتدل منطقه زاگرس در جنوب غربی کشور است که نقش مهمی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی کشور دارد.
این استان باوجود اینکه کوچک است اما در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، باغی و دامی جایگاه برتری در کشور دارد که میتوان به تولید ماهی(رتبه اول)، بادام (رتبه اول)، قارچ دکمهای(رتبه چهارم) و... اشاره کرد.
چند سالی است که تولید قارچ دکمهای در این استان مورد توجه قرارگرفته و هرساله تولید این نوع قارچ در این استان افزایش مییابد.
راهاندازی واحدهای صنعتی و خانگی رو بهروز در این استان افزایش پیدا میکنند و بسیاری از مردم این استان در این مسیر به فعالیت میپردازند.
گرایش مردم در سالهای اخیر به مصرف قارچ خوراکی و قرار گرفتن این محصول در سبد خرید مردم موجب شده هرسال تولید قارچ خوراکی در کشور افزایش یابد که در استان چهارمحال و بختیاری هماکنون بیش از ۲۷ کارگاه صنعتی در حال تولید قارچ خوراکی هستند.
تولید قارچ خوراکی طی ۱۰ سال گذشته چند برابر شده و این استان تا رسیدن به قطب اصلی تولید این محصول کشاورزی فاصله کمی دارد.
شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید قارچ خوراکی در این استان نقش مهمی در افزایش واحدهای تولید قارچ در این استان دارد.
خنکی و معتدل بودن هوای استان را برای تولید قارچ مساعد کرده است بهگونهای که هماکنون این استان جزو تولیدکنندگان با کیفیت قارچ به شمار میرودیکی از کارشناسان حوزه کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط آب و هوایی این استان مناسب برای تولید قارچ خوراکی است.
افشین مقدس تأکید کرد: خنکی و معتدل بودن هوای این استان زمینه را برای تولید قارچ فراهم کرده است بهگونهای که هماکنون این استان جزو تولیدکنندگان با کیفیت قارچ به شمار میرود.
وی بیان کرد: قارچ تولیدی این استان از کیفیت بسیاری بالایی برخوردار است بهگونهای که هماکنون قارچ این استان به استانهای مختلف کشور از جمله خوزستان، اصفهان، تهران، فارس و... صادر میشود.
یکی از تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان چهارمحال و بختیاری در فرخ شهر به خبرنگار مهر گفت: مناطق معتدل شرایط مناسبی برای تولید قارچ دکمهای دارند و هزینههای تولید در این مناطق بسیار کاهش پیدا میکند.
صیادی بیان کرد: تولیدکننده قارچ در استان چهارمحال و بختیاری برای تولید قارچ هزینه کمتری نسبت به مناطق گرمسیر پرداخت میکند و این امر نقش مهمی در افزایش سود تولیدکننده دارد.
وی بیان کرد: نزدیکی به بازارهای بزرگ فروش ازجمله اصفهان نیز نقش مهمی در تولید قارچ خوراکی در این استان دارد.
وی ادامه داد: مواد مصرفی مورد نیاز برای تولید کمپوست قارچ در این استان با هزینه کمتر تهیه می شود.
وی یادآور شد: هماکنون قارچ در این استان بیشتر بهصورت بستههای ۵۰۰ گرمی و ۲۵۰ گرمی بستهبندی میشود و در فروشگاههای بزرگ فروخته میشود.
هماکنون قارچ در استان چهارمحال و بختیاری بهصورت صنعتی و خانگی در ۲۷ کارگاه صنعتی و ۱۵۰ واحد خانگی تولید میشودمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: هماکنون قارچ در استان چهارمحال و بختیاری بهصورت صنعتی و خانگی در ۲۷ کارگاه صنعتی و ۱۵۰واحد خانگی تولید میشود.
حمیدرضا دانش بابیان اینکه سالانه شش هزار تن قارچ دکمهای در استان چهارمحال و بختیاری تولید میشود، ادامه داد: کیفیت تولید قارچ در این استان بسیار بالا است و از بازارپسندی بسیار بالایی برخوردار است.
وی عنوان کرد: بیشترین تولید قارچ در شهرستان بروجن و فارسان و شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری انجام میشود.
وی ادامه داد: هماکنون اشتغال قابلتوجهی از حوزه کشاورزی استان در بخش تولید قارچ است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تولید قارچ در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش داشت.
وی یادآور شد: مهمترین قارچ تولید استان از نوع دکمهای است که به لحاظ طعم خوب آن بازارپسندی بالایی دارد و قارچ تولیدی استان چهارمحال و بختیاری هماکنون به استانهای فارس، خوزستان، هرمزگان و... صادر میشود.
وی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در استان دارد.
وی با اشاره به اینکه حمایت های بخش کشاورزی باید بیشتر شود، ادامه داد: بخش کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری ایفا کند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون ظرفیت های بسیاری در حوزه کشاورزی در این استان برای توسعه وجود دارد.
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