انديشه مهدويت و انتظار جهاني شده است

به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و رئيس اين جشنواره با اشاره به بشارت تمامي اديان آسماني به وجود و ظهور منجي، مصلح و موعود الهي گفت: انديشه مهدويت و جشن انتظار جهاني شده است .

حجت الاسلام عراقي با اشاره به حديثي از رسول اكرم (ص) كه فرمود بالاترين و پرفضيلت ترين اعمال امت من انتظار فرج است اظهار داشت: منظور از اين انتظار، انتظاري آگاهانه و با بصيرت و سرنوشت ساز است كه در تشيع به صورت روشن ترسيم شده است.



اصغر اميرنيا دبير اين جشنواره و مدير كل وزارت ارشاد استان تهران نيز در اين مراسم با اشاره به برگزاري مراسم جشنواره انتظار براي نخستين بار به شكل بسيار زيبا در 80 كشور جهان گفت: به 25 كشور اقلام فرهنگي متنوعي در طول اين ايام ارسال شده كه برنامه هاي نمايشگاهي همراه با مسابقات مختلف، همايش هاي علمي، اجراي برنامه هاي هنري و هنرهاي تجسمي در اين كشورها به اين مناسبت انجام شد.

اميرنيا اظهار اميدواري كرد در سال آينده اين جشنواره با بهره گيري از تجربه امسال بتواند بصورت مؤثر و متمركز در جشنهاي نيمه شعبان شركت كند.