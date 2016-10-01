تیم الوند قم به مقام سوم مسابقات برتر فوتسال نوجوانان کشور رسید

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال الوند قم در دور نهایی رقابت‌های دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور مسابقات خود را به اتمام رساند و روی سکوی سوم این مسابقات قرار گرفت.

وی افزود: تیم فوتسال الوند قم روز جمعه در سومین و آخرین دیدار خود از دور نهایی این رقابت‌ها در ساری برابر تیم میزبان یعنی شهروند ساری قرار گرفت و در شرایطی که امیدی به قهرمانی نداشت در ‌نهایت با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا شهروند ساری قهرمان این مسابقات شود.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: با این شکست، الوند از ۳ بازی یک امتیاز کسب کرد و با تفاضل گل بهتر نسبت به نماینده هرمزگان در رده سوم قرار گرفت و پس از قهرمانی خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در سال ۹۴، امسال در دسته برتر با کسب عنوان باارزش سومی به کارد خود پایان داد.

احمدی بیان داشت: تیم الوند قم در نخستین دیدار خود در مرحله سوم و نهایی این رقابت‌ها به میزبانی ساری برابر تیم یاران شهسوار بندر عباس قرار گرفت و برابر این تیم به تساوی ۳ بر۳ رسید و در دومین دیدار خود یک بر صفر به تیم شرهانی دهلران از استان ایلام نتیجه را واگذار کرد.

وی عنوان کرد: الوند در دور نخست مسابقات در شازند، در دیدار اول خود ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: چهارمین بازی الوند با شکست ۵ بر ۲ برابر شرهانی دهلران ایلام همراه بود اما این تیم در آخرین مسابقه ۲ بر یک کلاسیک خرم آباد را شکست داد و پس از شرهانی دهلران به عنوان تیم دوم صعود کرد.

احمدی افزود: در مرحله دوم نیز، الوند موفق شد ۲ بر یک ثامن الحجج سبزوار را شکست دهد و در دومین بازی ۴ بر ۳ اتحاد برنای ورامین را برد و با شکست ۲ بر صفر برابر شهروند ساری به کار خود در دور دوم پایان داد و به مرحله سوم و نهایی راه یافت.

وی گفت: رضا اقبالی، مجید حیدری، علیرضا زینلی، سید حسن احمدی، محمدرضا شامخی، علی رنجبر، مرتضی عباس آبادی، عباس اسم خانی، سینا حدادی، معین میرزا حسینی، امیرحسین ربیعی، سید حسین محمدحسینی‌نژاد و محمد صادقی‌زاده بازیکنان الوند در این رقابت‌ها و حسن عبدی به عنوان سرمربی، علی نوری به عنوان مربی و محمد ابراهیمی به عنوان سرپرست تیم کادر الوند را تشکیل می‌دادند.