پایان بازی «موش و گربه» باشگاه العربی قطر با اشکان دژاگه

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه العربی قطر شب گذشته اعلام کرد که «آنتونیو خیمنز» بازیکن فلسطینی - شیلیایی را جایگزین اشکان دژاگه کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال ایران کرده است تا به این ترتیب بازی «موش و گربه» قطری‌ها به اتمام برسد.

دژاگه بدون شک جزو بلاتکلیف‌ترین بازیکن لیگ قطر در چندماه گذشته بوده است. با وجود اینکه دژاگه با العربی دو سال دیگر قرارداد داشت، اما مسئولان این باشگاه بارها از انتهای فصل گذشته از قطع همکاری با این بازیکن صحبت کردند؛ موضوعی که چندین ماه طول کشید و به پروسه‌ای خسته کننده تبدیل شد.

* حضور در اردوی آلمان با نظر سرمربی جدید

در حالی که با اتمام فصل گذشته رقابتهای لیگ قطر، جدایی دژاگه قطعی به نظر می‌رسید، سرمربی جدید تیم العربی تاکید کرد که دژاگه به همراه سایر بازیکنان خارجی در اردوی آلمان شرکت داشته باشد. عملکرد دژآگه در این اردو و در بازی‌های تدارکاتی العربی رضایتبخش بود و به نظر می‌رسید که سرمربی العربی خواستار ادامه همکاری با این بازیکن ایرانی است ولی یک اتفاق دژاگه را از این تیم دور کرد.

* شکست قطر از ایران برای اشکان گران تمام شد

اشکان اردوی تیم العربی در آلمان را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران به مقصد ایتالیا ترک کرد. تیم ملی در آن مقطع خود را برای بازی با قطر آماده می‌کرد. در نهایت این مسابقه با تمام حواشی و اتفاقاتش با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران تمام شد. یک روز بعد از برد تیم ملی، رسانه‌های قطری از اتمام کار دژاگه در تیم العربی خبر دادند که بیشتر جنبه انتقامی از این بازیکن ایرانی داشت.

* حکم انضباطی به نفع بازیکن ایرانی

در آستانه شروع لیگ ستارگان قطر یک حکم انضباطی علیه باشگاه العربی صادر شد تا ماندن اشکان دژاگه در این تیم را تقویت کند. طی این حکم، العربی به خاطر عدم پرداخت بدهی بازیکنان خارجی خود در سالهای گذشته، حق استفاده از بازیکنان خارجی جدید و تازه به خدمت گرفته را نداشت. بر همین اساس رسانه های قطری خبر ماندن دژاگه در العربی را تیتر کردند ولی این مشکل هم بعد از پرداخت بدهی‌ها برطرف شد تا مجددا راه خروج از باشگاه به دژآگه نشان داده شود.

* بازیکن برزیلی هم اشکان را برنگرداند!

در حالی که همه چیز برای خروج نام دژاگه از لیست العربی تمام شده بود، مصدومیت «پائولینو» مهاجم برزیلی این تیم ورق را به نفع اشکان برگرداند تا یکبار دیگر رسانه‌های قطری از افزایش احتمال ماندن این بازیکن خبر بدهند. جذب یک مهاجم دیگر برای العربی می‌توانست هزینه زیادی در پی داشته باشد و برای همین استفاده از دژاگه از لحاظ مالی هم برای العربی به صرفه بود. با وجود همه این اتفاقات، مسئولان پزشکی العربی اعلام کردند که مشکل پائولینو یک ماه طول خواهد کشید و نیازی به خارج کردن نام وی از لیست باشگاه نیست.

* پایان بازی موش و گربه در باشگاه قطری

مسئولان العربی که بین انتخاب اشکان دژاگه و «آنتونیو خیمنز» بازیکن فلسطینی - شیلیایی مردد بودند، در نهایت بعد از مشخص شدن وضعیت پائولینو، رای به جذب خیمنز دادند و در آخرین ساعات نقل و انتقالات، اشکان را از لیست خود کنار بگذارند. بازی موش و گربه باشگاه العربی در حالی به اتمام رسید که حالا کاپیتان دوم تیم ملی فوتبال ایران بدون تیم مانده است و مشخص نیست چه چیزی در انتظار این بازیکن است.