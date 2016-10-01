پلیس با عزاداری های نامتعارف در ایام محرم برخورد می کند

سردار حسین اشتری در حاشیه صبحگاه مشترک پلیس، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهم برنامه های خدمات رسانی در هفته نیروی انتظامی برای ایجاد پلیس کارآمد و بروز و تقویت نیروی انتظامی گفت: باید به سمت حرفه ای شدن برویم و آموزش داشته باشیم. امیداریم با توجه مجلس و دولتمردان بتوانیم تجهیزات ویژه ای داشته باشیم تا بتوانیم وظایفمان را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم.

وی درباره ماه محرم و برنامه های ناجا گفت: برای دهه اول محرم هماهنگی خوبی بین یگانهای انتظامی و هیات های مذهبی انجام شده است و همکاران ما تمام وقت آماده خدمات رسانی به مردم هستند. امیدواریم توصیه هایی که پلیس به روسای هیات های مذهبی هم داشته اند رعایت شود.

وی به آمادگی سه مرز مهران شلمچه و چزابه برای خدمات رسانی به رائران عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: از شهروندان درخواست می شود حتما برای شرکت در پیاده روی اربعین گذرنامه تهیه کنند.

فرمانده ناجا افزود: با تدابیری که اتخاذ شده است در کمتر از ۷۲ ساعت گذرنامه تمدید می شود و لذا از شهروندان درخواست می شود به توصیه های پلیس در بین راه توجه داشته باشند. ما در مرزها آماده ورود زائران اربعین هستیم.

اشتری گفت: با تجهیزات جدیدی که وارد ناوگان ناجا می شود امیدواریم نظم بیشتری داشته باشیم و خدمات رسانی مطلوبی به شهروندان ارائه کنیم.

وی افزود: در بحث برخورد با اشرار و تکفیری ها در ۶ ماه نخست امسال دستگیری هایی داشته ایم و اعلام می کنم با هرگونه تحرکی در مرزها برخورد می شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در بحث قمه زنی و عزاداری های نامتعارف پلیس طبق قانون با هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.