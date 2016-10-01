انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۵۵ نفر حادثه دیدند

داود رجبی در گفاگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان طی هفته گذشته با انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات به ۵۵ حادثه دیده کمک کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان به ۴۹ نفر در حوادث جاده ای، ۵ نفر خدمات حضوری و ۱ نفر نیز در حادثه ریزش خدمات امدادی رساندند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز با تاکید بر اینکه طی حوادث هفته گذشته ۵۵ نفر حادثه دیدند، گفت: از این تعداد ۱۷ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۶ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

رجبی گفت: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان است.