هيچ محدوديتي براي تقويت و گسترش مناسبات با يمن نداريم

به گزارش خبرگزاري گمهر"، متكي در اين ديدار با اشاره به علايق و مناسبات متين دو كشور اظهار داشت: روابط و مناسبات دو كشور روند رو به جلو دارد.

وي افزود: ما از تقويت همكاري هاي دو كشور استقبال كرده و سفير اخير اينجانب و معاون وزير امور خارجه به يمن نتايج جدي در برداشته و اميدواريم با تبادل نظر و رايزني هاي مستمر بين وزراي خارجه ومقامات عاليه دو كشور بتوانيم تحرك خاص بر مناسبات جاري دو كشور بدهيم.

وزير امورخارجه كشورمان با اشاره به راهبردهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با يمن، اظهار داشت: راهبرد دولت جديد گسترش مناسبات فراگير وجامع با يمن بوده است، و هيچ محدوديتي براي تقويت و گسترش مناسبات با صنعا نداريم.

سفير يمن با ابراز خرسندي از مناسب رو به پيشرفت روابط دو كشور اظهار داشت: مقامات عاليه يمن اراده جدي براي تقويت مناسبات با تهران دارند و علاقمند هستند از طريق رايزني هاي مستمر بتوانند زمينه هاي جديد مناسبات را فراهم سازند.

آقاي اسلال با حمايت از برخورداري فن آوري صلح آميز اتمي ايران ابراز اميدواري كرد مذاكرات جاري ايران و اتحاديه اروپا به نتايج مطلوب نائل گردد.