شوراي حكام فردا تشكيل جلسه مي دهد/ بيانيه غيرمتعهدها و تاكيد بر مذاكرات بدون پيش شرط با ايران

يك ديپلمات آگاه در گفتگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در چارچوب نشست هاي فصلي و عادي اين شورا برگزار مي شود، اظهارداشت : در اين نشست كه از روز دوشنبه (فردا ) آغاز مي شود گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص ايران قرائت خواهد شد و كشورهاي مختلف دربيانيه هاي جدا گانه يا گروهي نظرات خود را در اين خصوص ابراز خواهند داشت .



به گفته وي هيچ تصميمي براي صدور قطعنامه در باره فعاليتهاي هسته اي ايران در ميان اعضاي شوراي حكام ديده نمي شود .



اين مقام آگاه اعلام كرد در بيانيه غير متعهد ها بار ديگر بر بيانيه وزراي خارجه اين گروه در حمايت از فعاليت هاي هسته اي ايران كه چندي پيش در مالزي صادر شد، تاكيد گرديده است .



به گفته وي دراين بيانيه آمده است : شورا بايد ميان تعهدات حقوقي و تعهدات داوطلبانه كشورها نسبت به آژانس بين المللي انرژي اتمي تفاوت قائل باشد و تعهدات داوطلبانه نبايد به تعهدات حقوقي تبديل گردد .



اين بيانيه همچنين با ياد آوري اينكه تمام مواد هسته اي در ايران در كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي است ، بر ضرورت حل فصل موضوع هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرده است .



اين مقام آگاه در ادامه گفتگو با "مهر" اعلام كرد بيانيه غير متعهد ها همچنين بر حل مساله از طريق مذاكرات بدون پيش شرط تاكيد دارد .



به گفته اين ديپلمات موضوعات مربوط به ايمني هسته اي ، تعين سقف بودجه صندوق همكاريهاي فني ، مسائل مربوط به تقويت فعاليتهاي كاربردي و انرژي هسته اي، موضوعات مربوط به مسائل پادمانها، قراردادهاي پادمانها ، اجراي پادمان دركره شمالي ، بررسي چگونگي اجراي سيف گارد درمنطقه خاورميانه و موضوع منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي از ديگر موارد دستور كار شوراي حكام اژانس بين المللي انرژي اتمي است .



نشست مجمع عمومي سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز دوشنبه هفته آينده برگزار مي شود .