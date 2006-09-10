رئيس جديد بنياد دانشنامه بزرگ فارسي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر در مراسم معارفه رئيس جديد اين بنياد، دكتر طالبيان مشاور ارشد وزير علوم و مدير كل دفتر وزارتي با گرامي داشت ياد و خاطره استاد بيرشك، موسس بنياد دانشنامه بزرگ فارسي و قدرداني از زحمات دكتر قورچيان در طول هشت سال تصدي رياست اين بنياد، اظهار داشت: بعضي از مسئولان كه مدت زيادي در مراكز آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كنند، علاقه دارند نحوه فعاليت يا محل كار خود را تغيير دهند و يا كبر سني باعث اين كار مي شود و دكتر فورچيان از اساتيد بزرگ كشورمان هستند كه خودشان از مدتي پيش معاون بودند كه در محل ديگري به خدمت علمي و پژوهشي مشغول باشند.

وي در ادامه افزود: تمامي مراكز پژوهشي كشور اساسنامه داشته و شرح وظايف و ماموريت آنان كاملا مشخص است و افراد جديدي كه مسئوليت اين كار را بر عهده مي گيرند براساس همان سيستم هاي مصوب حركت مي كنند.

سپس دكتر طالبيان با معرفي دكتر منوچهر اكبري به عنوان مسئول جديد بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، با اشاره به سوابق و فعاليت هاي اجرايي وي به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه هاي كرمان و الزهرا (س)، فعاليت در پژوهشكده و بنياد تنظيم نشر آثار حضرت امام (ره) و معاون دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، اظهار اميدواري كرد: وي با استفاده از تجربيات همكاران و مسئولان قبلي به عنوان سنتي حسنه، بتواند به بهترين نحو در اين بنياد فعاليت كند تا با فروغ نور دانش در كشور، بتوانيم در جغرافياي علمي جهان جايگاه اصلي خودمان را بازيابيم.

در ادامه اين مراسم دكتر قورچيان رئيس سابق بنياد دانشنامه فارسي با تشكر از همكاري كاركنان بنياد در طول دوران مسئوليتش و بيان اينكه حدود 500 نفر از دانشمندان كشور با دانشنامه همكاري نزديك دارند، در خصوص پست هاي سازماني اين بنياد اظهار داشت: گروه هاي كاري دانشنامه همچون تقسيم بندي دانش بشري در هفت گروه تقسيم بندي شده اند و با وجود اينكه پست هاي سازماني اين بنياد 101 پست است ولي تا كنون فقط 20 پست به صورت پيوسته به اين سازمان ابلاغ شده است.

سپس دكتر منوچهر اكبري رياست جديد بنياد نيز طي سخناني با اشاره به چاپ 20 اثر و 10 اثر زير چاپ و همچنين 10 اثر در دست انجام توسط اين بنياد و انتقاد از فضاي نامناسب كاري در دانشنامه گفت: 14 سال اجاره نشيني براي مركزي همچون بنياد و انتقاد از فضاي نامناسب كاري منطقي نيست و اميدواريم در آينده نزديك و با مساعدت وزارت علوم در فضايي ديگر و با مالكيت اين بنياد و امكانات بيشتر و مطلوب تر بتوانيم به امر پژوهش و كار تخصصي دانشنامه نويسي اهتمام ورزيم.

به گزارش مهر، در پايان اين مراسم احكام روساي قبلي و فعلي اين بنياد ابلاغ شد و همچنين هدايايي از طرف وزير علوم و كاركنان بنياد به دكتر قورچيان اهدا شد.