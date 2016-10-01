به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش کمیته انضباطی فدراسیون وزنه‌برداری، بهادر مولایی را به دلیل مصاحبه علیه مسئولان این فدراسیون و همچنین انتشار مطالب کذب به صورت موقت تعلیق کرد. گویا این وزنه بردار فوق سنگین که همچنان بدلیل تصادف رانندگی و مصدومیت شدید، درگیر جراحی و درمان است به عدم رسیدگی به وضعیتش از مسئولان فدراسیون انتقاد کرده بود.

صدور این حکم از سوی فدراسیون برای ورزشکاری که هنوز باید روزهای سخت و طاقت فرسای درمان و جراحی‎های متعدد را تحمل کند بلافاصله با واکنش بسیاری از اهالی وزنه برداری مواجه شد. منتقدان فدراسیون، حکم کمیته انضباطی را چندان عادلانه و دارای وجاهت قانونی نمی دانند، چراکه معتقدند هیچکدام از اعضای این کمیته دارای مدرک حقوقی نبوده و تا زمانیکه حداقل یکی از اعضای کمیته انضباطی دارای چنین مدرکی نباشد، نمی توان حکمی برای فردی صادر کرد.

در این راستا داود باقری نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری در واکنش به این ابهامات به خبرنگار مهر گفت: ما در جلسه کمیته انضباطی از حضور یک نماینده حقوقی از وزارت ورزش استفاده کردیم و طبق آئین نامه می توان این احکام را با توجه به حضور نماینده اداره کل حقوقی وزارت ورزش صادر کرد.

وی ادامه داد: حکم تعلیق موقت بهار مولایی صادر شده و او یا نماینده این وزنه بردار نیز حق دارد به این حکم اعتراض کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون وزنه برداری روز ۵ مهر ماه با حضور اعضای کمیته انضباطی، مسئولان فدراسیون و نمایندگان اداره حقوقی، بازرسی و دفتر مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش تشکیل که رای محرومیت بهادر مولایی صادر و او تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین ورزشی محروم شد.

گفته می شود حکم تعلیق موقت مولایی در حالی صادر شد که انتشار اظهارات وی در جراید، رسانه ها و شبکه های مجازی چندان به مذاق مسئولان فدراسیون خوش نیامد و در نهایت با توجه به دو بار احضار مولایی به کمیته انضباطی و غیبت او در جلسه ، حکم تعلیق وی صادر شد. البته رای صادره بصورت بدوی بوده و مولایی همچنان حق اعتراض تا ۱۰ روز بعد از ابلاغ حکم را دارد.