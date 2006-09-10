۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۳۲

عقايد شيعي در كتب درسي بحرين گنجانده مي شوند

منابع بحريني اعلام كردند كه وزارت آموزش و پرورش اين كشور در صدد تغيير محتواي كتب درسي آموزش ديني و وارد كردن برخي عقايد و مفاهيم شيعي در اين كتابها هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين تغييرات شامل وارد كردن برخي مفاهيم اعتقادي شيعي و حذف مسائل مورد اختلاف با اهل سنت است و اين نخستين بار است كه نام مذهب جعفري به طور صريح و آشكار وارد كتب درسي بحرين مي شود .

منابع بحريني افزوده اند وزارت آموزش و پرورش بحرين پيش نويس تغييرات جديد را تهيه و براي بررسي و تأييد به شوراي عالي اسلامي اين كشور ارائه كرده است .

در اين شورا كه بالاترين مرجع اسلامي تصميم گيرنده در بحرين محسوب مي شود، علماي شيعه و سني عضويت دارند .

اين تغييرات در حالي صورت مي گيرد كه بنا بر آمار رسمي 70 درصد جمعيت اين كشور را شيعيان تشكيل مي دهند .

 

