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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

ریاست شورای امنیت به روسیه رسید

ریاست شورای امنیت به روسیه رسید

رسانه های خارجی اعلام کردند که ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روسیه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک دوره ۱ ماهه به روسیه رسید.

براساس اعلام سازمان ملل، قرار است در این دوره ۲۰ نشست برگزار شود. نشست ها قرار است درباره آفریقا، صلح و امنیت جهانی، یمن ، سوریه و موضوع زنان تشکیل شود. 

همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی از دیگر موضوعاتی است که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد. 

«ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ریاست هیات روسیه را بر عهده دارد. ۵ عضو شورای امنیت دارای حق وتو هستند و ۱۰ عضو دیگر  از این حق برخوردار نیستند.

کد مطلب 3783595
شقایق لامع زاده

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