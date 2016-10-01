خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- فائزه زنجانی: کیفیت آسفالت راه‌های آذربایجان شرقی و به‌خصوص شهر تبریز به یکی از معضلات همیشگی مسئولان شهری و مردم تبدیل‌شده که نمونه‌ای از نابسامانی این آسفالت را می‌توان در مسیرهای پرتردد شهر تبریز و دیگر نقاط استان دید.

تعویض زودهنگام این آسفالت‌ها مهم‌ترین کار انجام‌شده در این خصوص در طول سال‌های اخیر بوده اما این امر نیز سبب از دست رفتن بخش بالایی از منابع مالی و سرمایه‌های استانی می‌شود درحالی‌که با چاره‌سازی بر روی کیفیت آسفالت و قیرهای به‌کاررفته می‌توان شاهد جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و همچنین زیبایی بیشتر منظره شهری بود.

درحالی‌که بیشتر مردم از این خرابی سریع آسفالت‌های شهری و از سویی عملیات روزانه تعویض این آسفالت‌ها ناراضی هستند که در طول ماه‌های اخیر خبری مبنی بر امضای تفاهم‌نامه همکاری برای آسفالت‌ریزی در شهر تبریز توسط شرکت نیکل روسیه در محیط‌های خبری پخش شد تا مردم شهر منتظر نتایج این تفاهم‌نامه و موفقیت یا شکست آن باشند.

در این فناوری که قرار است از مواد پلیمری معدنی برای آسفالت معابر استفاده شود، در صورت موفقیت شرکت روسی در طرح آزمایشی اولیه، بقیه امور نیز بر عهده این شرکت قرار خواهد گرفت تا شهر تبریز حداقل ازلحاظ فناوری‌های آسفالت‌ریزی مشکلی نداشته باشد.

رقابت ناسالم بین کارخانه‌های تولید قیر

اما آنچه می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه آسفالت استان دانست عدم نظارت صحیح بر نحوه عملکرد کارخانه‌های تولید آسفالت است که معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز تأکید ویژه‌ای بر روی آن دارد.

محمدصادق پور مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره‌ای به تشدید نظارت‌ها بر روی عملکرد کارخانه‌های تولید آسفالت و قیر می‌گوید: درصورتی‌که کارخانه‌های تولیدی قیر هرگونه اهمال و کوتاهی داشته باشند به‌هیچ‌عنوان از خطای آن‌ها نخواهیم گذشت و در صورت مشاهده محصولات تولیدی کم کیفیت آن‌ها را به کارخانه عودت خواهیم داد.

وی ادامه می‌دهد: در طول سال‌های اخیر تحویل قیر رایگان به شهرداری و دهیاری‌ها توسط دولت فرصت مناسبی برای کارخانه‌های تولید قیر به وجود آورده تا بتوانند با تولید محصولات مطمئن، دولت را مشتری خود کنند اما متأسفانه گاهی نیز مشاهده می‌شود که این رقابت بین کارخانه‌ها به رقابتی ناسالم تبدیل‌شده و همگی در پی بالا بردن سرعت و در عوض کم کردن کیفیت کار هستند.

محصولات کم کیفیت را به کارخانه بازمی‌گردانیم

معاون عمرانی استاندار می‌افزاید: اما اخیراً به‌تمامی سازمان و نهادهای مربوطه دستور صادرشده است که در صورت تشخیص کارشناسان مبنی بر کم کیفیت بودن محصولات تولیدی کارخانه‌ها، مراتب را گزارش دهند تا بلافاصله محصول را به کارخانه بازگردانیم چراکه در این زمینه اجازه اشتباه کردن و از دست رفتن بیت‌المال را نخواهیم داد.

وی با اشاره‌ای به فعالیت بیش از ۷۰ کارخانه تولید آسفالت در استان می‌گوید: تمامی این کارخانه‌ها را وادار به دریافت مدارک صلاحیت فنی کرده‌ایم تا بدین‌وسیله برافزایش کیفیت کاری آن‌ها کمک کرده و نظارت نیز نسبت به سال‌های اخیر بیشتر شده اما بازهم برخی کارخانه‌های متخلف در حال انجام امور غیر فنی هستند که در این زمینه از خطای ارگان‌های نظارتی نیز نخواهیم گذشت.

گاه پیمانکاران بر اساس معیار صحیح و فنی انتخاب نمی‌شوند درحالی‌که مسئولان مربوطه باید تمامی روند کار آسفالت‌ریزی از زمان تولید تا زمان اتمام کار را زیر ذره‌بین قرار دهند پور مهدی ادامه می‌دهد: دستگاه‌های اجرایی باید دست‌به‌دست یکدیگر نسبت به از بین بردن این معضل تلاش کنند و در این مورد تنها نمی‌توان اداره کل راه و شهرسازی را مسئول دانست بلکه دیگر ارگان‌ها همانند بنیاد مسکن، شهرداری و دهیاری‌ها نیز باید دقت لازم را داشته باشند.

وی همچنین تأکید ویژه‌ای بر انتخاب پیمانکاران کار آسفالت‌ریزی داشته و ادامه می‌دهد: گاه پیمانکاران بر اساس معیار صحیح و فنی انتخاب نمی‌شوند درحالی‌که مسئولان مربوطه باید تمامی روند کار آسفالت‌ریزی از زمان تولید تا زمان اتمام کار را زیر ذره‌بین قرار دهند چراکه در این زمینه مسئولیت بالایی بر روی دوش مدیران است و نباید حتی ریالی از این محل هزینه بیهوده شود.

توحید اخلاقی مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با مهر با اشاره‌ای به عوامل مختلف در اجرای یک طرح آسفالت‌ریزی مناسب گفت: تنها کیفیت مصالح را در تولید آسفالت نمی‌توان مؤثر دانست بلکه عوامل دیگری همچون فرسودگی ماشین‌آلات تولید و حمل‌ونقل، تردد زیاد و بیش از پیش‌بینی، وضعیت آب و هوایی و همچنین کمبود بودجه برای نگهداری از این آسفالت‌ریزی‌ها را باید مؤثر بدانیم.

تعداد کم کارخانه‌های تولید قیر دارای صلاحیت فنی

وی ادامه می‌دهد: هرچند درزمینهٔ تولید آسفالت و قیر نیز کارنامه چندان درخشانی نداریم، باوجوداینکه تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید آسفالت کشور در این استان قرارگرفته اما در میان بالای ۷۰ کارخانه تنها حدود ۲۰ کارخانه موفق به اخذ صلاحیت فنی شده‌اند که این امر جای سؤال زیادی دارد.

وی می‌افزاید: در خصوص ماشین‌آلات تولید و حمل‌ونقل مشکلاتی همچون فرسودگی ماشین‌آلات، زمینه‌ساز برخی معضلات شده به‌طوری‌که هم‌اکنون حدود ۱۰ سالی از عمر متوسط این ماشین‌آلات می‌گذرد و این امر بر کیفیت کار تأثیر گذاشته است.

اخلاقی از تحقیقات انجام‌شده برای افزایش عمر مفید آسفالت خبر داده و می‌گوید: تأثیر پارامترهای مختلف همانند دما و فشار و دیگر موارد بر روی آسفالت‌ها امتحان شده و پس از موفقیت، آن‌ها را در آسفالت‌ریزی به کارخواهیم گرفت که در این زمینه در طول ماه‌های آینده شاهد افتتاح مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب در شهر خواهیم بود.

اما مشکل آسفالت شهر تبریز و دیگر نقاط استان از عدم نظارت بر فعالیت کارخانه‌ها گرفته تا فرسودگی ماشین‌آلات و نداشتن فناوری‌های خوب و نیافتن شرکت‌های مناسب برای همکاری در این طرح، هر چه باشد، تمامی مردم شهر و استان انتظار دارند در قبال هزینه بخش بالایی از بیت‌المال و امور شهری در این حوزه، حداقل مشکلی درزمینهٔ آسفالت‌ریزی شهر نداشته باشند.