سلامت، دقت، انضباط و سرعت 4 هدف عمده گمرك است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، محمد هاشم رهبري افزود: به منظور پيشبرد اهداف سازماني گمرك و تسهيل در امور مراجعان به گمرك پيگيري لايحه تقديمي به مجلس درخصوص امور گمركي در دستور كار قرار دارد تا قوانين شفاف‌تر و به روز گردد.

وي تصريح كرد: هر چند كه لايحه قانون امور گمركي با بهره‌گيري از مقررات كشورهاي پيشرفته تدوين شده است اما با بومي كردن بخشي از قوانين و مقررات كه هماهنگ با نظام تجاري كشورمان باشد قادريم قوانين شفاف و مطلوب‌تري داشته باشيم.

رئيس كل گمرك ايران در بخشي ديگر از سخنانش افزود: در يك سيستم اداري بايد با نظر قانون عمل كنيم تا امكان اثربخشي آن بيش از پيش نمايان گردد.

وي كه در مراسم معارفه معاون جديد امور گمركي سخن مي‌گفت، افزود: انجام فعاليت‌هاي گمرك تنها براساس قانون است و چنانچه كسي بخواهد با ترجيحات و استنباط خود روشي را پياده كند عملاً سبب برهم خوردن نظم مي‌شود.

وي افزود: اگر در راه حضرت امام(ره) حركت مي‌كنيم بايد مطابق قانون عمل نماييم و تلاش كنيم آنچه را كه وظيفه است بهتر انجام دهيم.

در اين مراسم محمدرضا نادري معاون جديد امور گمركي نيز افزود: گمرك غير از اينكه سومين منبع درآمد دولت هست مجري قوانين و مقررات عمومي و قانون امور گمركي است و اين مقوله وظايف گمرك را سنگين‌تر مي‌كند.

وي افزود: تلاش خواهيم كرد براساس شعار محوري گمرك امانتدار دولت و خدمتگزار ملت باشيم.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين مراسم محمدرضا نادري به عنوان معاون جديد امور گمركي معرفي و از تلاش مضاعف ناصر ابراهيمي سرپرست معاونت امور گمركي تقدير شد.

شايان ذكر است، محمدرضا نادري پيش از اين مديركل گمركات استان مازندران بود.

در اين مراسم همچنين محمد پارسا به عنوان مديركل بازبيني گمرك ايرن منصوب و از زحمات محمود مؤمنان تقدير شد. شايان ذكر است محمد پارسا پيش از اين ناظر گمركات استان هرمزگان بود.