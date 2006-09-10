مشكل بزرگ اين است كه آمريكا خود را نماينده جامعه جهاني مي داند

به گزارش خبرگزاري مهر، هوگو چارلتون در گفتگو با العالم خاطر نشان كرد: اينك اروپايي ها آماده اند تا حرف هاي ايران را بشنوند و وزيران امور خارجه كشورهاي اروپايي در اين زمينه تشكيل جلسه خواهند داد.



رهبرحزب سبزهاي انگليس گفت : مشكل بزرگ در اين نهفته است كه آمريكا خود را نماينده جامعه جهاني مي داند در حالي كه آمريكا به طور كامل منزوي شده است.



چارلتون افزود: اين موضع دولت آمريكا و همه دولت هاي آمريكايي به چنين وضعي در جهان منتهي مي شود، مسئله اي كه مردم را مي ترساند و آنها را وادار به اتخاذ موضعي مشخص مي كند.



وي تصريح كرد: آمريكا درباره اعمال مجازات بر ايران صحبت مي كند و سعي مي كند در اين زمينه به قوانين استناد كند، اما مشكل آمريكا دراين است كه بر اساس معاهده ان.پي.تي، ايران حق داشتن برنامه هسته اي مسالمت آميز و توسعه آن را دارد و برنامه ايران از مدتي پيش تحت نظارت شديد قرار دارد.



رهبر حزب سبزهاي انگليس در ادامه اظهار داشت : آمريكا قدرتمندترين كشور دنيا است به همين سبب نبايد رفتاري وحشيگرانه و مخرب داشته باشد، بلكه بايد رفتاري مسالمت جويانه و سازنده داشته باشد و بايد بداند موضع بيهوده اي كه اين كشور اتخاذ كرده است، مشكلات فراواني درپي خواهد داشت.



وي با تاكيد بر اينكه بسياري از انگليسي ها از روابط مستحكم دولت انگليس با آمريكا و مواضع آن متاسفند گفت : ما متاسفيم ،اما با اين حال اروپا مواضع بهتر و سازنده تري در مورد مذاكرات و گفتگوها با ايران اتخاد مي كند و من فكر مي كنم اين سياست بهترين راه براي پيشرفت است.



چارلتون در پاسخ به اين سوال كه اگر شوراي امنيت بر ضد ايران قطعنامه اي صادر نكند، چه اتفاقي مي افتد اظهار داشت: در صورتي كه شوراي امنيت بر ضد ايران قطعنامه اي صادر نكند، ممكن است آمريكا در خارج از چارچوب شوراي امنيت اقدام كند و من معتقدم كه جهانيان با ترس و نگراني به چنين برخوردي مي نگرند.



وي ضمن مشروع دانستن نگراني جامعه بين المللي در پايان تاكيد كرد: از آمريكا و ايران مي خواهيم براي جلوگيري از هرگونه درگيري و اقدامات خشونت بار راهكاري را پيدا كنند،زيرا ايران هم در اقدامات هسته اي خود محق است.

