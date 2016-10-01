به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان قزوین که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان و به منظور گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال از بندگانش ساختن جامعهای ایدهآل و بر اساس بندگی خدا، کرامت انسان، امنیت و عدالت را انتظار دارد تا با ارائه آن به جوامعی که هنوز ایمان نیاوردهاند، ایمان، معنویت و عدالت توسعه یابد.
وی در ادامه به تشریح اهداف قیام عاشورا پرداخت و تصریح کرد: قیام اباعبداللهالحسین (ع) برای اصلاح انحرافات و کژیهایی که دیگران در مسیر نبوت و رسالت به وجود آورده بودند، صورت گرفت.
امامجمعه قزوین ادامه داد: امام حسین (ع) در همین خصوص میفرمایند اراده کردهام تا امربهمعروف و نهیازمنکر کنم و سیره، روش و سبک زندگی جدم و پدرم را به مردم نشان دهم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین به سه ویژگی آمران به معروف اشاره و بیان کرد: انسان مؤمن کسی است که وقتی در مقابل منکر قرار میگیرد، آثار ناراحتی در چهره او دیده شود، زبانش نسبت به منکر معترض باشد و در عمل هم با آن مخالفت کند.
وی با بیان اهمیت امربهمعروف از نگاه امیرالمؤمنین، یادآور شد: امام علی (ع) میفرمایند اگر کسی نسبت به منکر در قلب احساس و اظهار ناراحتی نکند، در زبان هم نسبت به آن اعتراضی نکند و در عمل هم اقدامی در جهت اصلاح منکر انجام ندهد، مرده زنده نماست.
آیتالله عابدینی با اشاره به خطرات ترک امربهمعروف و نهیازمنکر برای جامعه، اضافه کرد: اگر به امربهمعروف و نهیازمنکر پرداخته نشود، دین به فراموشی سپرده خواهد شد و آزادگی و حریت جای خود را به تملقگویی و چاپلوسی میدهد، فساد جامعه را در بر میگیرد، انسانهای رذل و پست به موقعیتهای اجتماعی میرسند و بندگان شایسته خدا به مظلومیت و انزوا کشیده میشوند.
امامجمعه قزوین بیان کرد: در مبانی دینی بر این مهم تأکید شده که باید در میان انسانها کسانی باشند که امربهمعروف و نهیازمنکر کنند؛ چرا که این امر مهم دینی، زیر ساخت امنیت اجتماعی را فراهم مینماید.
وی اضافه کرد: اگر خدا انسان را برای کرامت آفریده، امربهمعروف و نهیازمنکر پاسداری از کرامت و عزت انسانهاست.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: امام علی (ع) خطاب به کسانی که امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند فرموده شما باید بدانید که اقدام به انجام این فریضه دینی، عمر و روزی انسان را کم نمیکند، بلکه برای آمر به معروف و ناهی از منکر شرافت و کرامت به بار میآورد.
وی در پایان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان قزوین در ایجاد امنیت، دفاع از ارزشها و کرامت انسانی و پاسداری از دین، تقدیر و تشکر کرد.
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