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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان:

عراق با قاطعیت ژاپن مدعی را برد/ می‌خواهیم قهرمان آسیا شویم

عراق با قاطعیت ژاپن مدعی را برد/ می‌خواهیم قهرمان آسیا شویم

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران با اشاره به حضور تیمش در فینال مسابقات قهرمانی آسیا و تقابل با عراق، گفت: همه ژاپن را یک پایه فینال می‌دانستند اما عراق با قاطعیت این تیم را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چمنیان در رابطه با پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران در ضربات پنالتی برابر کره شمالی در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا و صعود به فینال این رقابتها، گفت : تیم ما عملکرد خوبی داشت. از ابتدا مستحق پیروزی در این مسابقه بودیم ولی بازی به ضربات پنالتی کشید. بازیکنان ما تمرکز خوبی داشتند و توانستند به خوبی ضرباتشان را به گل تبدیل کنند.

سرمربی تیم نوجوانان درباره پنالتی زدن دروازه بان تیم هم گفت:علی غلامزاده  با روحیه خوبی که داشت هم خودش در پنالتی گلزنی کرد و هم پنالتی حریف را مهار کرد تا ما به فینال این مسابقات راه پیدا کنیم.

وی افزود:ما قبل از اعزام به مسابقات روی ضربات پنالتی کار کرده بودیم ولی در طول بازی ها به علت اینکه می‌دانستیم در طول بازیها برنده هستیم روی ضربات پنالتی تمرین چندانی نداشتیم. من هم طی شناختی که از غلامزاده داشتم و می‌دانستم او بازیکن خوبی است و تمرکز لازم را دارد او را برای پنالتی زدن انتخاب کردم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان در رابطه با تقابل با عراق در فینال خاطرنشان کرد: همه قبل از مسابقات ژاپن را با توجه به قدرت این تیم یک پایه فینال می‌دانستند اما عراق با قاطعیت توانست این تیم را با نتیجه چهار بر دو شکست دهد و به فینال بیاید. ما هم با توجه به شناختی که از این تیم داریم می‌خواهیم در فینال هم پیروز و قهرمان شویم.

کد مطلب 3783634

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