کیفیت هوای مشهد در دهمین روز پائیز سالم است

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کیفیت هوای مشهد صبح شنبه باشاخص میانگین ۵۳ در وضعیت سالم قرار دارد.

وی افزود: از ۱۶ ایستگاه مستقر در سطح شهر مشهد ۱۰ ایستگاه در وضعیت سالم و شش ایستگاه در وضعت پاک قرار دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: ایستگاه‌های ماشین ابزار با شاخص ۷۶، خیام شمالی با ۵۹، چمن با ۵۸، تقی آباد، الهیه و سرافرازان هر کدام با ۵۷، سجاد با ۵۶، شهید مفتح با ۵۵، سمزقند با ۵۳ و نخریسی با ۵۱ پی. اس. آی ایستگاه‌های صبح شنبه در مشهد هستند.

صالحی در ادامه گفت: ایستگاه‌های خاقانی و آوینی هر کدام با ۴۹، شهید کریمی با ۴۸، خیام جنوبی با ۴۵، صدف با ۴۱ و ویلا با ۴۰ پی.اس.آی ایستگاه‌های پاک مشهد گزارش شده‌اند.

گفتنی است، با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته کیفیت هوای مشهد در روز یکشنبه ۱۱ مهرماه جاری در شرایط سالم قرار دارد.‌