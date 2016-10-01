  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

‎مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان ‎رضوی:

کیفیت هوای مشهد در دهمین روز پائیز سالم است

کیفیت هوای مشهد در دهمین روز پائیز سالم است

مشهد ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: دهمین روز مهر ماه، کیفیت هوای مشهد در حالی سالم گزارش شده که هیچ ایستگاهی در سطح شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار ندارد.

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کیفیت هوای مشهد صبح شنبه باشاخص میانگین ۵۳ در وضعیت سالم قرار دارد.

وی افزود: از ۱۶ ایستگاه مستقر در سطح شهر مشهد ۱۰ ایستگاه در وضعیت سالم و شش ایستگاه در وضعت پاک قرار دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: ایستگاه‌های ماشین ابزار با شاخص ۷۶، خیام شمالی با ۵۹، چمن با ۵۸، تقی آباد، الهیه و سرافرازان هر کدام با ۵۷، سجاد با ۵۶،  شهید مفتح با ۵۵، سمزقند با ۵۳ و نخریسی با ۵۱ پی. اس. آی ایستگاه‌های صبح شنبه در مشهد هستند.

صالحی در ادامه گفت: ایستگاه‌های خاقانی و آوینی هر کدام با ۴۹، شهید کریمی با ۴۸، خیام جنوبی با ۴۵، صدف با ۴۱ و ویلا با ۴۰ پی.اس.آی ایستگاه‌های پاک مشهد گزارش شده‌اند.

گفتنی است، با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته کیفیت هوای مشهد در روز یکشنبه ۱۱ مهرماه جاری در شرایط سالم قرار دارد.‌

کد مطلب 3783645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها