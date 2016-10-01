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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

استاندار مازندران:

مازندران استانی آرام و با امنیت کامل است

مازندران استانی آرام و با امنیت کامل است

ساری - استاندار مازندران، مازندران را استانی آرام و با امنیت کامل دانست که تلاش‌های خوبی در راستای تأمین امنیت آن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در جمع فرماندهان انتظامی مازندران با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: امنیت و آرامش کشور و استان مرهون خدمات نیروی انتظامی است زیرا نیروی انتظامی پاسدار ارزش‌های الهی و اسلامی، حفظ نظم و امنیت کشور است و امنیت استان نیز مرهون تلاش‌های آنان است و در همه زمینه‌ها تلاش‌های مجدانه ای دارند.

وی عنوان کرد: با تعامل و همکاری که بین نیروی انتظامی، سیاسی و امنیتی در استان وجود دارد امنیت بسیار خوبی در استان داریم.

استاندار مازندران، امنیت را از زیرساخت‌های مهم توسعه هر کشور برشمرد و گفت: امروز از امنیت کامل برخوردار هستیم و در حالی که کشورهای حاشیه با مشکلات زیادی مواجه هستند اما ایران کشور امن و آرامی است.

فلاح جلودار تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که باید در دستور کار جدی نیروی انتظامی قرار گیرد، اجرای قانون و برخورد با هنجارشکنان است که باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند.

وی پیشگیری را یکی از مؤلفه‌های مهم کاری نیروی انتظامی بیان کرد و گفت: نیروی انتظامی می‌تواند با اقدامات منسجم و هماهنگ از بروز برخی آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

وی بازسازی کلانتری‌ها را از جمله اقدامات برای جلب رضایتمندی مردم بیان کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع و تلاش برای آرامش مردم استان باید در دستور کار قرار گیرد.

فلاح جلودار یادآور شد: نیروی انتظامی همپای با دیگر دستگاه‌ها در طرح‌های مختلف از جمله طرح دریا حضوری پرشور و پررنگ داشته است.

استاندار مازندران ادامه داد:هر سال نسبت به سال قبل شمار غریق در دریای استان کمتر می‌شود و کارنامه قابل قبولی در این زمینه داریم.

وی مسئولیت انتظامی را در انتخابات از دیگر کارهای خوب نیروی انتظامی استان برشمرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، انتخابات گذشته باشکوه در استان برگزار شد و مشکل امنیتی و انتظامی نداشتیم.

کد مطلب 3783646

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