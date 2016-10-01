مازندران استانی آرام و با امنیت کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در جمع فرماندهان انتظامی مازندران با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: امنیت و آرامش کشور و استان مرهون خدمات نیروی انتظامی است زیرا نیروی انتظامی پاسدار ارزشهای الهی و اسلامی، حفظ نظم و امنیت کشور است و امنیت استان نیز مرهون تلاشهای آنان است و در همه زمینهها تلاشهای مجدانه ای دارند.
وی عنوان کرد: با تعامل و همکاری که بین نیروی انتظامی، سیاسی و امنیتی در استان وجود دارد امنیت بسیار خوبی در استان داریم.
استاندار مازندران، امنیت را از زیرساختهای مهم توسعه هر کشور برشمرد و گفت: امروز از امنیت کامل برخوردار هستیم و در حالی که کشورهای حاشیه با مشکلات زیادی مواجه هستند اما ایران کشور امن و آرامی است.
فلاح جلودار تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که باید در دستور کار جدی نیروی انتظامی قرار گیرد، اجرای قانون و برخورد با هنجارشکنان است که باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند.
وی پیشگیری را یکی از مؤلفههای مهم کاری نیروی انتظامی بیان کرد و گفت: نیروی انتظامی میتواند با اقدامات منسجم و هماهنگ از بروز برخی آسیبهای اجتماعی پیشگیری کند.
وی بازسازی کلانتریها را از جمله اقدامات برای جلب رضایتمندی مردم بیان کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع و تلاش برای آرامش مردم استان باید در دستور کار قرار گیرد.
فلاح جلودار یادآور شد: نیروی انتظامی همپای با دیگر دستگاهها در طرحهای مختلف از جمله طرح دریا حضوری پرشور و پررنگ داشته است.
استاندار مازندران ادامه داد:هر سال نسبت به سال قبل شمار غریق در دریای استان کمتر میشود و کارنامه قابل قبولی در این زمینه داریم.
وی مسئولیت انتظامی را در انتخابات از دیگر کارهای خوب نیروی انتظامی استان برشمرد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته، انتخابات گذشته باشکوه در استان برگزار شد و مشکل امنیتی و انتظامی نداشتیم.
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